Saltillo, Coahuila.- Al exhortar a la ciudadanía coahuilense a ejercer este domingo su derecho al voto para elegir a 25 diputaciones locales, Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, llamó a la sociedad, partidos políticos, candidatos y autoridades electorales a protagonizar una jornada electoral ejemplar, democrática y en paz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el prelado convocó a los electores a hacerse presentes en las urnas, depositar su sufragio libremente y tener la madurez para reconocer los resultados y apoyar a quienes resulten ganadores, aunque sean de un partido político distinto al de su preferencia.

“Yo creo que si algo necesitamos ahorita es un país unido, en comunión. Aunque tengamos diferentes posturas ideológicas, políticas o clases sociales o niveles de educación o niveles socioeconómicos, no por eso debemos estar divididos y confrontados. Debemos trabajar un poquito más la comunión y creo en esto que en el ambiente de la iglesia, de la sociedad, se llama la amistad social. Entonces, queremos cuidar mucho esa participación en paz, esa búsqueda de la unidad”, enfatizó.

Lee también Reportan todo listo para la elección para renovar el Congreso estatal

Monseñor Hilario González señaló que quienes aspiran a un cargo de elección popular deben buscar el bien común, la dignidad humana y tener en el centro a las personas, “especialmente ver por los vulnerables, los marginados y por los que no siempre tienen acceso a todos los beneficios de educación, trabajo, alimentación, etcétera”.

Además, subrayó que “es fundamental para nosotros la oración por nuestros gobernantes”.

Monseñor pide "orar por nuestras autoridades"

“Desde tiempos de Pablo, de los primeros cristianos, hay que orar por nuestras autoridades para que llevemos una vida en paz y podamos practicar nuestra fe. Siempre hay que orar por nuestros gobernantes, hay que orar unos por otros, seamos del partido que seamos o tengamos la línea política que tengamos.

Este domingo en Coahuila se elegirán 25 diputaciones locales. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también Nuevo Hospital de Yucatán realizará su primera cirugía robótica; será una operación gastrointestinal

“Y los creyentes debemos ser modelo de participación ciudadana, tenemos una conciencia social iluminada por el evangelio. No podemos exentarnos de esa parte, aunque somos ciudadanos del mundo. El cristiano, desde las primeras comunidades, se sabe cosmopolita, es habitante del universo. Ninguna ciudad es solamente mi ciudad, soy ciudadano de todas, pero en todas me comprometo, esté donde esté. Me comprometo para servir, para ayudar, y hay que ser congruentes con nuestra fe cristiana”.

El obispo de Saltillo advirtió que las autoridades electorales tienen una responsabilidad muy importante el calificar las elecciones y garantizar el respeto al voto y a la voluntad del pueblo.

“El llamado ciertamente, hay algo importante, a la objetividad, que la independencia también de las autoridades que califican las elecciones para que puedan realizarlas como debe ser, que la voluntad de quienes van a votar sea respetada y que se se mantenga como debe ser, creo que sí hay confianza en eso”, puntualizó.

Lee también Lluvias causan derrumbes y desgajamientos en carretera federal de Oaxaca; no se reportan personas lesionadas

Pide a los votantes dar seguimiento y exigir rendición de cuentas

Por otra parte, invitó a la ciudadanía a no limitarse a votar por sus candidatos favoritos, sino que es indispensable dar seguimiento a quienes resulten electos y exigirles que rindan cuentas una vez que asuman el cargo.

En entrevista con El Universal, Monseñor González García pidió a la ciudadanía no limitarse a votar por sus candidatos favoritos, sino a dar seguimiento a quienes resulten electos . Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Sería triste que los que quieren ejercer su función pública, ya sea ejecutiva, judicial o legislativa, que el pueblo que busca la paz, la justicia, no tengan justicia y no tengan paz. La manera de llevar su campaña o la manera de dirigirse entre ellos. Y la otra, dar seguimiento, algo que nos falta mucho tal vez en México. Sí nos apasionamos mucho por la cuestión de las votaciones, pero luego la rendición de cuentas como que queda volando”, apuntó.

Monseñor González García aseguró que en Coahuila hay una tradición y una buena conciencia ciudadana de participación electoral, por lo que insistió en la importancia de que se acuda a votar, como una manera de corresponsabilidad y como “parte de nuestra pertenencia ciudadana a la sociedad civil”.

“Lo que tratamos de ver es recordar un poquito los principios de la doctrina social cristiana que nos ayuden a ir formando nuestra conciencia política a la hora de participar”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr