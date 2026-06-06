Juchitán, Oax. – Las autoridades de protección civil recomendaron a los conductores de vehículos de motor que extremen cuidados sobre la carretera Panamericana 190 del tramo Istmo-Oaxaca, que presenta derrumbes y desgajamientos debido a las lluvias.

Diversos usuarios de esa vía federal compartieron fotografías y videos donde muestran cómo el desgajamiento de la carretera y el desprendimiento de piedra y lodo han terminado por reducir el paso vehicular a un solo carril.

El delegado de Protección Civil del Istmo, Jesús González Pérez, pidió a los conductores que circulen por la 190 que extremen cuidados debido a los derrumbes y al desgajamiento de la carretera y a que solo se está usando un carril.

Las autoridades de protección civil alertaron sobre altas probabilidades de lluvias, que pueden causar crecida de arroyos y derrumbes. | Foto: Especial.

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Las autoridades de protección civil alertaron a la población en general y a los conductores sobre las altas probabilidades de lluvias en las próximas horas, lo que podría provocar crecida de arroyos, derrumbes y desgajamientos.

Protección Civil sugirió a los conductores que procuren viajar de día hacia Chiapas, Veracruz, a la Costa o a la capital de Oaxaca, porque en las tardes se presentan lluvias que dificultan la visibilidad.

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JALC/ cr