A días de la celebración de la Copa Mundial de Futbol en México, la Procuraduría Federal del Consumidor pidió a los aficionados que la euforia futbolística no impacte sus bolsillos, por lo que los exhortó a comparar alternativas de pago, precios y calidad de los productos que tengan pensado comprar.

La dependencia subrayó la importancia de evitar compras por impulso y sugirió limitar el monto que se va a designar para los gastos que se deriven de la justa deportiva (como la compra de artículos alusivos, la asistencia a alguno de los partidos a disputarse o si se decide presenciarlos en restaurantes, bares y cines).

Señaló que en caso de utilizar el crédito como forma de pago, debe ser de manera responsable, por lo que se debe tener en cuenta que una tarjeta de crédito no es dinero extra, es un instrumento financiero que incluye un precio por usarlo (los intereses).

“Si se adquiere a través de la modalidad de meses sin intereses, considerar que las mensualidades pueden parecer pequeñas, pero sumadas representan una cantidad importante.

“La recomendación más importante es cumplir con los pagos en la fecha acordada y evitar pagar intereses”, indicó.

Para quienes tomarán vuelos en esta temporada, reiteró que las aerolíneas deben cumplir con las disposiciones de las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Aviación Civil, desde brindar detalles sobre el servicio, términos, condiciones y políticas de compensación, hasta cambios en el itinerario con 24 horas de anticipación y sobreventa de boletos.

Dijo que si antes de abordar la empresa informa el retraso del vuelo, las personas tienen derecho a recibir una compensación.

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