La jornada electoral en Coahuila en donde se votará por la renovación del Congreso, inició con algunas demoras en la instalación de casillas, pero hasta el momento no se reporta ningún incidente mayor.

Hasta las 9:20 de la mañana el Instituto Nacional Electoral (INE) reportaba el 73.82% de casillas instaladas, es decir, 3 mil 156 de 4 mil 275.

Miguel Castillo Morales, consejero presidente del Consejo local del INE mencionó que hasta ahora no hay reporte de incidencias en el sentido de interrupciones de la jornada.

Elecciones en Coahuila arrancan con retrasos; reportan instalación del 73.8% de las casillas sin incidentes graves. Foto: Francisco Rodríguez

Sin embargo, en algunas secciones se reportaron retrasos debido al armado de las urnas o a causa de la ausencia de representantes de casilla, lo que retrasó la votación y generó amplias filas.

En la sección 1172 de Torreón, donde votaba la candidata de PRI-UDC al distrito 9, Verónica Martínez, las votaciones iniciaron hasta las 8:50 de la mañana debido a demoras en los conteos de las boletas y el armado de urnas.

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En la sección 1209, también de Torreón, no comenzó las votaciones debido a la ausencia de representantes. Una señora de 78 años que acudía a votar, se ofreció como escrutadora para poder votar, casi a las 9 de la mañana.

Mismas situaciones de demoras se reportaron en otras casillas del estado.

Elecciones en Coahuila arrancan con retrasos; reportan instalación del 73.8% de las casillas sin incidentes graves. Foto: Francisco Rodríguez

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) mencionó que hasta ahora hay una jornada tranquila, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a votar.

Mencionó que se recibieron escritos de denuncias por parte del Partido del Trabajo, respecto a presuntos actos de acoso y hostigamiento, mismos que fueron turnados a la mesa de seguridad del Estado.

LL