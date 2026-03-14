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Washington.- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara el viernes que estaba herido y probablemente "desfigurado".
"Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo", aseguró Araqchí a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.
"Creo que a estas alturas debería haber quedado claro y debería ser de conocimiento público que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido", defendió el ministro de Asuntos Exteriores.
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Restó credibilidad a las declaraciones de Hegseth en las que aseguraba que el nuevo líder supremo estaba herido. "Bueno, han hecho muchas afirmaciones de este tipo. Ayer dijeron que todas las autoridades iraníes están en los búnkeres. Al mismo tiempo, el mundo entero vio a nuestro presidente, al presidente del Parlamento, a todos".
"Hay muchas acusaciones de ese tipo", concluyó.
Rusia y China, "socios estratégicos" de Irán
Preguntado por la hipotética ayuda de Rusia o China a la inteligencia iraní -el propio presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó esta semana que Rusia podría estar ayudando "un poco" a Irán- Araqchí reconoció que Rusia y China son sus "socios estratégicos".
"Hemos mantenido una estrecha cooperación en el pasado, la cual continúa, incluyendo la cooperación militar", sostuvo.
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Sin embargo, añadió que no iba a entrar en detalles al respecto.
El representante de Irán quiso dejar claro en la entrevista con el medio estadounidense que esta no es la guerra de su país. "Esta es una guerra impuesta contra nosotros. Nosotros no comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal contra nosotros, y solo nos estamos defendiendo".
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mcc
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