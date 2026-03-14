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Ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica , centro petrolero de Irán situado en el Golfo, como resultado de los ataques estadounidenses, informó el sábado la agencia de noticias Fars.

El presidente estadounidense había explicado que las instalaciones militares en la isla habían quedado "completamente destruidas" en los ataques.

Durante este ataque se escucharon 15 explosiones, pero "ninguna infraestructura petrolera resultó dañada", escribió la agencia Fars, citando fuentes sobre el terreno no identificadas.

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Las actividades de las compañías petroleras "en la terminal continúan con normalidad", precisó Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia meridional de Bushehr, citado por la agencia de noticias Irna.

El ataque "no causó víctimas entre el personal militar, los empleados de las compañías ni los residentes de la isla", añadió.

Según Fars, "el enemigo intentó , la base naval de Joshan, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de la Continental Shelf Oil Company".

Kharg, una isla situada a unos 30 kilómetros de la costa alberga la mayor terminal de exportación de petróleo de Irán, que gestiona alrededor del 90 % de sus exportaciones de crudo, según una nota reciente del banco estadounidense JP Morgan.

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dmrr/mcc

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