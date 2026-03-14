Este sábado se cumplen dos semanas de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con ataques a la República Islámica y la respuesta del país persa y sus aliados tanto a esas naciones como a sus socios.

En la jornada de este día destacan el ataque a la embajada de EU en Irak, así como al consulado de Emiratos Árabes Unidos y en una escuela judía situada al sur de Ámsterdam, Países Bajos.

Mientras el presidente Donald Trump presume un bombardeo "histórico" en Medio Oriente y afirma que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo", la República Islámica mantiene los ataques en respuesta.

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:11 AM Ucrania es "objetivo legítimo" para Irán tras apoyo con drones a Israel, acusan en Irán El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó este sábado que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y ha convertido su territorio en un "objetivo legítimo" para Irán.

"Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán", dijo en X.



Mundo 08:32 AM ONU pide a Israel y Hezbolá diálogo y diplomacia para buscar una salida al conflicto El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó en Beirut que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hezbolá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

"Mi mensaje a las partes beligerantes es claro: parad los enfrentamientos, parad los bombardeos, no hay una solución militar. Solo diplomacia, diálogo y la total implementación de la carta de la ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad", dijo en una rueda de prensa en Beirut.



Mundo 08:29 AM Trump pide a otros gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que "varios países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, podrían enviar buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro".

Espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada".

Añadió que "ya hemos destruido 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".



Mundo 08:18 AM No reportan daños a infraestructura petrolera tras bombardeo a isla de Kharg Ninguna infraestructura petrolera resultó dañada en la estratégica isla de Kharg, centro petrolero de Irán situado en el Golfo, como resultado de los ataques estadounidenses, informó el sábado la agencia de noticias Fars.

El presidente estadounidense Donald Trump había explicado que las instalaciones militares en la isla habían quedado "completamente destruidas" en los ataques.

Durante este ataque se escucharon 15 explosiones, pero "ninguna infraestructura petrolera resultó dañada", escribió la agencia Fars, citando fuentes sobre el terreno no identificadas.



Mundo 07:54 AM Trump afirma que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo" cuando se cumplen dos semanas del comienzo de la operación "Furia Épica" en Oriente Medio.

"Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!", ha escrito en su red Truth Social.

Su declaración se produce justo después de que Estados Unidos lanzara un ataque el viernes por la noche contra la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica.



Mundo 07:44 AM Ataque contra embajada de EU y 3 muertos en bombardeos a grupo proiraní en Irak La embajada de Estados Unidos en Irak fue blanco de un ataque el sábado al amanecer, tras bombardeos en Bagdad contra un influyente grupo proiraní que causaron tres muertos, entre ellos una "personalidad importante", según fuentes de seguridad.

En medio de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

En respuesta, las posiciones de estas facciones son blanco de ataques atribuidos a Estados Unidos o Israel.



Mundo 07:41 AM Hijo del último sah de Irán listo para gobernar el país si la República Islámica cae Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, declaró el sábado que está dispuesto a dirigir el país "tan pronto como caiga la República Islámica".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Pahlavi, que reside en Estados Unidos, indicó estar trabajando en la selección de personalidades que viven dentro y fuera de Irán para formar parte de un "sistema de transición".

"Personas competentes, tanto dentro como fuera del país, fueron identificadas y evaluadas para dirigir los distintos componentes del sistema de transición", afirmó, mientras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel entra el sábado en su tercera semana.



Mundo 07:39 AM Emiratos Árabes Unidos afirma que su consulado en el Kurdistán iraquí fue atacado por segunda vez Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó enérgicamente el ataque contra su consulado en el Kurdistán iraquí, el segundo en una semana, en un comunicado emitido este sábado por el ministerio de Relaciones Exteriores.

Emiratos expresa "su firme condena y denuncia el traicionero ataque terrorista perpetrado con un dron, que tuvo como objetivo el Consulado General de los EAU en el Kurdistán iraquí por segunda vez en una semana, y que provocó heridas a dos miembros del personal de seguridad y causó daños en el edificio del consulado", afirma el comunicado.



Mundo 07:39 AM Israel afirma que la guerra contra Irán entra en "su fase decisiva" La guerra en Oriente Medio entró este sábado en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo.

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei.

Desde entonces la guerra se ha extendido por la región y provoca una escalada del precio del petróleo, con graves consecuencias para la economía mundial.



Mundo 07:36 AM Israel planea la mayor invasión terrestre en el sur del Líbano desde 2006, según Axios Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hezbolá, según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes.

Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano.

"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hizbulá hacia el norte, lejos de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", indicó un funcionario a Axios.



Mundo 07:35 AM Israel ordena evacuar suburbios de Beirut y pide a vecinos "no regresar hasta nuevo aviso" El Ejército israelí ordenó este sábado la evacuación urgente para los residentes de diversas áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), bastión histórico de la milicia libanesa Hizbulá, ante próximos ataques contra estas zonas.

La advertencia fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir y Al Shayyah, a quienes se le instó a "no regresar a estos vecindarios hasta nuevo aviso".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel no dudarán en atacar a cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones o equipos de combate de Hizbulá. Se están poniendo en riesgo ustedes mismos y sus vidas; por lo tanto, evacuen el área inmediatamente", dijo el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en un comunicado.



Mundo 07:35 AM Líbano afirma que los ataques israelíes mataron a 26 miembros del personal sanitario desde el 2 de marzo Los ataques israelíes causaron la muerte de 26 miembros del personal sanitario desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo, anunció el sábado el ministerio de Salud libanés.

Esta declaración se produce tras el anuncio por parte de las autoridades de un ataque nocturno israelí que causó la muerte de 12 médicos, socorristas y enfermeros que trabajaban en un centro de salud en Burj Qalawiya, en el sur del país. Anteriormente, un ataque contra la localidad de Sawané había causado la muerte de dos trabajadores de ambulancia afiliados a Hezbolá.

El ministerio también acusó a Israel de "atacar" repetidamente al personal de ambulancias en servicio después de que el gobierno israelí asegurara que Hezbolá utiliza ambulancias e infraestructuras médicas "con fines militares".





Mundo 07:34 AM Israel denuncia "ola de antisemitismo" en Países Bajos, tras ataque con explosivo en escuela judía El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció una "ola de antisemitismo" en Países Bajos tras una explosión por la noche en el exterior de un colegio judío de Ámsterdam.

"En Países Bajos arrecia una ola de antisemitismo", denunció el ministerio en un comunicado publicado en X.

"¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?", se pregunta Israel, que considera que "el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo".



Mundo 07:33 AM Ataque con explosivo contra una escuela judía en Ámsterdam deja daños leves La policía y los bomberos acudieron el viernes por la noche a una escuela judía situada al sur de la capital neerlandesa, Ámsterdam, donde se produjo una explosión seguida de un incendio que causó daños leves al exterior del edificio.

"Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía. Comprendo el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam", dijo en un comunicado difundido por medios locales la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema.

Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el ataque de "terrible" y dijo que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. "Deben sentirse siempre seguros en nuestro país", añadió.

