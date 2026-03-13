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El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.

Informó que el Comando Central de Estados Unidos ejecutó “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg, la joya de la corona de Irán”.

“Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido, pero, por razones de respeto, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”.

Un vídeo publicado en Truth Social por el presidente Trump y geolocalizado por CNN muestra ataques estadounidenses en la isla de Kharg, incluyendo impactos en las instalaciones del aeropuerto y la pista de aterrizaje.

Este sábado, el Ejército iraní aseguró que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Medio Oriente si se produce un ataque contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

"Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas", anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa estatal.

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Trump también declaró el viernes por la noche a los periodistas que cree que la escolta de la Armada estadounidense para los petroleros que transitan por el crítico se producirá "pronto".

El presidente añadió: "Hoy hemos tenido algunos ataques muy, muy fuertes".

Al preguntársele cuánto tiempo cree que durará la guerra con , el presidente respondió a los periodistas: "Durará el tiempo que sea necesario".

“No puedo decírselo. Quiero decir, tengo mi propia idea, pero ¿de qué sirve? Durará el tiempo que sea necesario”, dijo el presidente antes de abordar el Air Force One. “Han sido diezmados. Su país está en muy mal estado. Todo se está derrumbando”.

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cc/rmlgv

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