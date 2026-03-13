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Un edificio residencial situado a cuatro kilómetros del aeropuerto de Tel Aviv por la noche, sin que por el momento se hayan reportado personas heridas.

El impacto se produjo en el pueblo de Shoham después de que a las 19.30 hora local (17.30 GMT) sonaran las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluyendo la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, que es a menudo objetivo de los ataques de Irán.

Los bomberos de Israel informaron que se están realizando búsquedas para localizar a posibles personas atrapadas y extinguir el incendio que se produjo en la parte superior de un edificio de dos plantas, cuyo tejado prendió levantando una columna de fuego y humo, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias.

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Los bomberos atendieron más daños de este misil, y los medios israelíes han compartido imágenes en las que se ven cómo se divide en varias bombas pequeñas en el aire que caen al suelo, en la ciudad de Rishon Lezion, a unos 11 kilómetros de Shoham. Ahí se incendiaron varios vehículos pero tampoco se reportaron heridos.

El Ejército israelí confirmó a EFE que "con toda probabilidad" se trata de un misil de racimo.

Los últimos dos muertos en territorio israelí -de los 12 en total en esta guerra- se produjeron el pasado lunes en Yehud, otra localidad muy próxima a este aeropuerto. Eran dos obreros de la construcción que fueron alcanzados por las bombas de otro misil de racimo lanzado por Irán.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.

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Cada submunición está hecha de acero y lleva una carga explosiva de entre 3 y 20 kilos. Algunos misiles de mayor tamaño, como el iraní 'Khorramshahr', pueden llegar a dispersar alrededor de 80 de estas bombas.

La dispersión de las submuniciones significa que los daños no se concentran en un solo punto y algunas de estas pequeñas bombas no explotan al impactar, lo que genera un riesgo adicional prolongado y obliga a mantener medidas de seguridad durante días y semanas posteriores.

Tras más de una semana cerrado, el Aeropuerto de Ben Gurión reabrió el pasado domingo de forma parcial para algunos vuelos comerciales, después de tres días en los que ya se abrió para vuelos de repatriación de israelíes.

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La censura militar no deja publicar los lugares de los impactos si son en infraestructuras críticas o militares, alegando cuestiones de seguridad.

Además de este impacto, los bomberos reportaron otro previo en una granja cerca de Holon, en el sur de Tel Aviv, en el que se produjo un incendio en viviendas y almacenes pero no se reportaron heridos.

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