México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente; abogan por la diplomacia internacional

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, Colombia y Brasil pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, conflicto que suma ya dos semanas de ataques entre Estados Unidos e Israel contra .

En un comunicado conjunto, reiteraron "la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

Los tres países latinoamericanos añadieron que se deben abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación, ante el conflicto actual en México Oriente.

"Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto".

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Guerra está afectando a todo el mundo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que por iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro y junto al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, las tres naciones hicieron un llamado a la paz, cese al fuego y que se utilicen vías diplomáticas para resolver el conflicto armado en Medio Oriente.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, la mandataria mexicana señaló que por las características de la zona, la guerra está afectando a todo el mundo, especialmente en el precio del petróleo que ayer regresó a 100 dólares por barril.

“Países que no tienen petróleo, por ejemplo, el aumento en la gasolina, pues es muy alto y afecta a toda la población. Entonces, es un llamado, ahí está: Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, dijo Sheinbaum Pardo.

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En este sentido, las naciones consideran indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación.

“Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”, leyó la mandataria como parte del comunicado conjunto entre los tres países.

Recordó que este posicionamiento responde al marco de los principios de política exterior de México: “es importante que desde América Latina, que es una región de paz recientemente, se celebró el aniversario de los tratados de Tlatelolco que hablan de América Latina como una región libre de armas nucleares”, mencionó.

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