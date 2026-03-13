Más Información

Van PT y Verde por otro motín contra el plan b de la reforma electoral

Van PT y Verde por otro motín contra el plan b de la reforma electoral

Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”

Cuba confirma “conversaciones” con representantes de EU; buscan solucionar “diferencias bilaterales”

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 13 de marzo, minuto a minuto

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 13 de marzo, minuto a minuto

“Federación debe indagar vínculo de policías con CJNG”

“Federación debe indagar vínculo de policías con CJNG”

“Sheinbaum podrá usar la revocación como propaganda en 2027”, señalan expertos

“Sheinbaum podrá usar la revocación como propaganda en 2027”, señalan expertos

Diputada del PT condena mantas de “narcopolíticos de Oaxaca” por voto contra reforma electoral; acusa intimidación de Morena

Diputada del PT condena mantas de “narcopolíticos de Oaxaca” por voto contra reforma electoral; acusa intimidación de Morena

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra

Monreal no descarta castigo del CEN Nacional a diputadas por rechazo a reforma electoral; califica de “lamentable” voto en contra

Censura, arrestos y crisis política; estas son algunas de las polémicas que rodean al gobierno de Layda Sansores en Campeche

Censura, arrestos y crisis política; estas son algunas de las polémicas que rodean al gobierno de Layda Sansores en Campeche

En AICM, Guardia Nacional sólo amonesta a los taxis de Uber

En AICM, Guardia Nacional sólo amonesta a los taxis de Uber

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra .

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Lee también

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

"Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene "miedo" y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE adelanta pensión de abril 2026 por Semana Santa: cuándo depositan. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE adelanta pensión de abril 2026 por Semana Santa: cuándo depositan

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¿Te negaron la visa? Esto es lo que realmente implica una sanción bajo la sección 212(A)

Global Entry. Foto: AP

¡Adiós filas! Estados Unidos reactiva Global Entry y miles de viajeros recuperan el paso exprés

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales. Foto: Especial / SAT

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales

Corpus Christi Texas. iStock/RoschetzkyIstockPhoto

5 destinos ‘baratos’ en Estados Unidos para 2026: Dónde viajar en Semana Santa sin gastar de más