Más Información
Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto
A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"
"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral
Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones
Añorve reporta el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, líder seccional del PRI en Guerrero; exige investigación y resultados
Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México, dice Hacienda; hay mecanismos para proteger combustibles
Precio del diésel supera 30 pesos por litro en algunas estaciones; promedio nacional se ubica en 27.87 pesos
DEA felicita a México por incautar 270 kilos de fentanilo en Colima; destaca información clave para el operativo
Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva
El ejército estadounidense informó que un avión de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak y que los esfuerzos de rescate están en marcha, mientras un segundo avión aterrizó de manera segura.
Los esfuerzos de rescate están en marcha, dijo el ejército el jueves. El avión es parte de la operación militar estadounidense contra Irán, pero el accidente no se debió a fuego hostil o amigo, indicó.
Lee también Irán lanza nueva oleada de misiles contra Israel e Irak; Guardia Revolucionaria asegura que golpea Tel Aviv y bases de EU
El Comando Central de EU declaró que dos aviones de reabastecimiento KC-135 estuvieron involucrados en el incidente. Uno aterrizó sin problemas, mientras que el otro se estrelló en el oeste de Irak.
El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.
Milicia proiraní en Irak reivindica ataque
La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo del avión.
En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.
La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.
Lee también Reino Unido reconoce haber derribado múltiples drones iraníes; alega que fue en acciones "defensivas"
Familia de migrante mexicano muerto bajo custodia del ICE exige respuestas; aseguran que "lo trataron peor que a un animal"
desa/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]