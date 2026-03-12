El ejército estadounidense informó que un avión de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak y que los esfuerzos de rescate están en marcha, mientras un segundo avión aterrizó de manera segura.

Los esfuerzos de rescate están en marcha, dijo el ejército el jueves. El avión es parte de la operación militar estadounidense contra Irán, pero el accidente no se debió a fuego hostil o amigo, indicó.

Lee también Irán lanza nueva oleada de misiles contra Israel e Irak; Guardia Revolucionaria asegura que golpea Tel Aviv y bases de EU

El Comando Central de EU declaró que dos aviones de reabastecimiento KC-135 estuvieron involucrados en el incidente. Uno aterrizó sin problemas, mientras que el otro se estrelló en el oeste de Irak.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Milicia proiraní en Irak reivindica ataque

La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo del avión.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.

Lee también Reino Unido reconoce haber derribado múltiples drones iraníes; alega que fue en acciones "defensivas"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv