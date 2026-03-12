Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió este jueves acabar con el "circo absurdo" de su juicio por corrupción -enfrenta cargos por supuesto fraude y abuso de confianza- para poder centrarse en la guerra que actualmente libra su país con Irán y con la milicia chií libanesa Hezbolá.

"Lo correcto es terminar este circo absurdo, darle al Estado de Israel y a mí tiempo para lidiar con esta guerra, algo sobre lo que pienso durante todas las horas en las que permanezco despierto, que son muchas", dijo en su primera rueda de prensa desde que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, iniciara el pasado 28 de febrero una guerra con Irán.

Añadió que el juicio "debería detenerse durante la guerra": "Durante una guerra no hay nada de qué hablar. Este juicio debería haberse interrumpido hace mucho tiempo", agregó.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio Donald Trump. El presidente estadounidense ha insistido incluso a Herzog, que aún no ha tomado la decisión, para que opte por amnistiar a su primer ministro.

Netanyahu elogió su relación con Trump. “Hemos creado una alianza distinta de cualquier otra que se haya forjado antes con Estados Unidos. Una alianza con nuestro gran amigo, mi amigo personal, el presidente Trump", señaló Netanyahu. "Hablamos casi todos los días. Hablamos libremente, intercambiamos ideas y consejos, tomamos decisiones juntos", indicó.

Según Netanyahu, Trump le dijo en una llamada reciente que "nuestra relación es más fuerte que cualquier relación que hayan tenido un presidente de Estados Unidos con un primer ministro de Israel. No estamos pensando solo en nuestros países o en esta generación. Estamos pensando en generaciones futuras, en el futuro de la humanidad".

Sobre la guerra en Irán, Netanyahu reconoció que "no hay garantía de que el pueblo iraní se levante después de que Israel 'cree las condiciones'", para que derroquen al régimen.

"Puedes llevar a alguien al agua, pero no puedes obligarlo a beber", señaló Netanyahu. "Crearemos las condiciones óptimas para ello, incluyendo ataques aéreos como los que hicimos ayer, como los que estamos haciendo estos días, para intentar darles el espacio necesario para salir a las calles".

Cuestionado sobre si irá tras el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, Netanyahu respondió que "no contrataría un seguro de vida para ninguno de los líderes de las organizaciones terroristas".

Aseguró que Israel tiene "muchas sorpresas" bajo la manga para la campaña actual y que está yendo mejor de lo esperado".

