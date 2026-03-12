Más Información
Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva
Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo
Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra
VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido
¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?; funcionarios lamentan asesinato de exlíder sindical del ISSSTE
Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp
Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"
¿Y la pareja sentimental de "El Mencho"?; Sheinbaum habla sobre persona clave para encontrar al líder del CJNG
Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro
Localizan con vida a Wendy Castro tras casi 4 años desaparecida; Madres Buscadoras logran reencuentro en Sonora
Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.
Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió a los departamentos de policía de California que Irán planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.
"Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió", expresó Leavitt en la red social X.
Lee también: Detener "imperio del mal" de Irán importa más que precios del petróleo: Trump; busca impedir que el país tenga armas nucleares
La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California sobre "una pista sin verificar", un hecho "crucial" que, según Leavitt, la cadena "omitió" en su artículo.
"ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación"; escribió.
Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.
Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre esa situación, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente".
La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán llevó al FBI a elevar el nivel de alerta terrorista dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de prevenir posibles atentados en represalia por la ofensiva.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]