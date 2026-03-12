Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido

VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?; funcionarios lamentan asesinato de exlíder sindical del ISSSTE

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?; funcionarios lamentan asesinato de exlíder sindical del ISSSTE

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

¿Y la pareja sentimental de "El Mencho"?; Sheinbaum habla sobre persona clave para encontrar al líder del CJNG

¿Y la pareja sentimental de "El Mencho"?; Sheinbaum habla sobre persona clave para encontrar al líder del CJNG

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Localizan con vida a Wendy Castro tras casi 4 años desaparecida; Madres Buscadoras logran reencuentro en Sonora

Localizan con vida a Wendy Castro tras casi 4 años desaparecida; Madres Buscadoras logran reencuentro en Sonora

CDMX lanzará portal para transparentar gastos del Mundial 2026; habilitarán “silbatazo ciudadano” contra irregularidades

CDMX lanzará portal para transparentar gastos del Mundial 2026; habilitarán “silbatazo ciudadano” contra irregularidades

Washington. La portavoz de la , Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.

Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió a los departamentos de policía de California que planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la .

"Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió", expresó Leavitt en la red social X.

Lee también:

La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California sobre "una pista sin verificar", un hecho "crucial" que, según Leavitt, la cadena "omitió" en su artículo.

"ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación"; escribió.

Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, , afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre esa situación, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente".

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán llevó al FBI a elevar el nivel de alerta terrorista dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de prevenir posibles atentados en represalia por la ofensiva.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¿Te negaron la visa? Esto es lo que realmente implica una sanción bajo la sección 212(A)

Global Entry. Foto: AP

¡Adiós filas! Estados Unidos reactiva Global Entry y miles de viajeros recuperan el paso exprés

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales. Foto: Especial / SAT

¿CURP biométrica obligatoria en tu Declaración Anual 2026? SAT aclara los requisitos oficiales

Corpus Christi Texas. iStock/RoschetzkyIstockPhoto

5 destinos ‘baratos’ en Estados Unidos para 2026: Dónde viajar en Semana Santa sin gastar de más

Pensión IMSS 2026: revelan fecha EXACTA del pago de abril y si se adelanta por Semana Santa. Foto: Especial / IMSS

Pensión IMSS 2026: revelan fecha EXACTA del pago de abril y si se adelanta por Semana Santa