La entre Estados Unidos e contra Irán ha aumentado la tensión política y militar en Medio Oriente y países de Occidente, además de elevar los precios del petróleo y provocar la caída de las bolsas tras 13 días del conflicto. Tanto el presidente de EU Donald Trump como su gobierno no han parado de presumir el poderío de su ejército y armamento.

Este jueves, por medio de redes sociales la Casa Blanca compartió un video que combina imágenes del videojuego "Wii Sports", de Nintendo, con las de la , en la que falleció el líder supremo de Irán, el ayatola , quien fue reemplazado en el cargo por su hijo Mojtaba Jamenei.

No es la primera vez en el mes que la hace alusión a la guerra con la República Islámica con videos “ilustrativos”; en ocasiones pasadas utilizó un video de Bob Esponja, Call of Duty e incluso con la canción de La Macarena.

Juego de Wiii Sports

En el video se observa a varios avatares del juego realizando actividades deportivas y, al momento de llegar al objetivo, muestran una serie de grabaciones donde una o misil explota.

Una vez que el avatar da “en el blanco”, aparece una leyenda que muestra las explosiones reales en sus ataques a objetivos iraníes como si fueran parte del juego, con frases como "hoyo en uno" o "strike".

Al final del video más reciente, se muestra de fondo una imagen en blanco y negro con una bandera a color de y una leyenda con el nombre del presidente Trump y la Casa Blanca.

Video de la Casa Blanca con Bob Esponja

La Casa Blanca publicó un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura para promocionar sus acciones en .

El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de “carrerín” diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados.

Call of Duty

Además, había utilizado una animación del juego como si la guerra fuera parte del videojuego, en donde se observa el armamento de Estados Unidos, como misiles, y aviones.

En el video se escucha un soundtrack de fondo más la voz del mismo videojuego, lo cual generó polémica en redes sociales por promocionar los ataques.

La Macarena

En la cuenta de TikTok de la Casa Blanca publicaron un video en donde los ataques lanzados contra Irán muestran misiles, aviones, portaaviones y todos los recursos que está utilizando el ejército de Estados Unidos en la guerra contra .

"Operación Furia Épica", titula la Casa Blanca el video, musicalizado... con la canción de .

El video estilo Lego de Irán

Con un vídeo animado al estilo en el que aparecen versiones en juguete del presidente estadounidense Donald Trump, bombas y aviones de combate, Irán respondió esta semana.

El vídeo comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadounidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado "El expediente Epstein".

Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, con juguetes que representan a niñas con pañuelos rosas en la cabeza mientras escuchan a su sonriente profesora.

Con información de EFE, AFP, Agencias.

