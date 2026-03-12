La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha aumentado la tensión política y militar en Medio Oriente y países de Occidente, además de elevar los precios del petróleo y provocar la caída de las bolsas tras 13 días del conflicto. Tanto el presidente de EU Donald Trump como su gobierno no han parado de presumir el poderío de su ejército y armamento.

Este jueves, por medio de redes sociales la Casa Blanca compartió un video que combina imágenes del videojuego "Wii Sports", de Nintendo, con las de la operación “Furia Épica”, en la que falleció el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien fue reemplazado en el cargo por su hijo Mojtaba Jamenei.

No es la primera vez en el mes que la Casa Blanca hace alusión a la guerra con la República Islámica con videos “ilustrativos”; en ocasiones pasadas utilizó un video de Bob Esponja, Call of Duty e incluso con la canción de La Macarena.

Juego de Wiii Sports

En el video se observa a varios avatares del juego realizando actividades deportivas y, al momento de llegar al objetivo, muestran una serie de grabaciones donde una bomba o misil explota.

Una vez que el avatar da “en el blanco”, aparece una leyenda que muestra las explosiones reales en sus ataques a objetivos iraníes como si fueran parte del juego, con frases como "hoyo en uno" o "strike".

Al final del video más reciente, se muestra de fondo una imagen en blanco y negro con una bandera a color de Estados Unidos y una leyenda con el nombre del presidente Trump y la Casa Blanca.

Video de la Casa Blanca con Bob Esponja

La Casa Blanca publicó un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Medio Oriente.

El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de “carrerín” diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados.

🇺🇸🇮🇷 | La Casa Blanca publicó un video de ataques contra objetivos en Irán ahora utilizando a Bob Esponja diciendo "¿Quieres verme hacerlo de nuevo?".pic.twitter.com/3zFmnbd7rv — Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 5, 2026

Call of Duty

Además, había utilizado una animación del juego Call of Duty como si la guerra fuera parte del videojuego, en donde se observa el armamento de Estados Unidos, como misiles, portaaviones militares y aviones.

En el video se escucha un soundtrack de fondo más la voz del mismo videojuego, lo cual generó polémica en redes sociales por promocionar los ataques.

🚨🇺🇸🇮🇷 | VIDEO POLÉMICO



La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un video que mezcla escenas del videojuego Call of Duty con imágenes reales de ataques de EE.UU. contra Irán.



El montaje se difundió en redes y provocó críticas por usar estética de videojuego en guerra. pic.twitter.com/X4NxLY3awq — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) March 5, 2026

La Macarena

En la cuenta de TikTok de la Casa Blanca publicaron un video en donde los ataques lanzados contra Irán muestran misiles, aviones, portaaviones y todos los recursos que está utilizando el ejército de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Operación Furia Épica", titula la Casa Blanca el video, musicalizado... con la canción de La Macarena.

🇺🇸 EEUU presume sus ataques contra Irán en un video musicalizado con 'La Macarena'



📹 La Casa Blanca publicó un contenido audiovisual que se hizo viral rápidamente, por tratarse de una serie de imágenes acerca de los ataques estadounidenses contra el país persa, con una… pic.twitter.com/6Rujjhohdy — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 4, 2026

El video estilo Lego de Irán

Con un vídeo animado al estilo Lego en el que aparecen versiones en juguete del presidente estadounidense Donald Trump, bombas y aviones de combate, Irán respondió esta semana.

El vídeo comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadounidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado "El expediente Epstein".

Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, con juguetes que representan a niñas con pañuelos rosas en la cabeza mientras escuchan a su sonriente profesora.

Con información de EFE, AFP, Agencias.

