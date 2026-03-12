Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

La mañanera de Sheinbaum, 12 de marzo, minuto a minuto

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

EU inicia investigaciones comerciales a México y 12 socios más; busca prácticas desleales y exceso de producción

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada

Se echan la culpa por permisos para demoler edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad

Washington.- La no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de y gas tendrá lugar "pronto", pero no inmediatamente.

"Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", afirmó Wright en una entrevista con CNBC.

Wright dijo que es probable que la Armada estadounidense pueda escoltar petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas todas estratégicas para la economía global) a través del a finales de mes.

Según Wright ahora el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní y hasta que eso no ocurra no podrán pasar a una fase centrada en reabrir militarmente el estrecho de Ormuz.

Guerra con Irán se decidirá en "pocas semanas", no meses

Pese a esas declaraciones, la Administración estadounidense, con el presidente Donald Trump a la cabeza, han repetido en los últimos dos días que la capacidades militares iraníes en misiles, drones y ataque naval están seriamente mermadas y que prácticamente no les queda nada por bombardear.

Wright reiteró que la guerra con Irán se decidirá en "pocas semanas" y no meses, después de unos últimos tres días de alta volatilidad en los precios del petróleo.

El secretario de Energía publicó el martes en X que, por primera vez desde el comienzo de la operación conjunta con Israel contra Irán, Estados Unidos había escoltado un navío a través del estrecho de Ormuz, algo que borró poco después.

Los precios del crudo bajaron desde la cota cercana a los 100 dólares hasta los 78, para posteriormente situarse en el entorno de los 85 dólares. Ayer las imágenes de ataques iraníes a navíos que intentaban transitar por la vía marítima y a infraestructuras estratégicas en Omán y los Emiratos Árabes Unidos volvieron a causar temor entre los inversores y el barril se acercó de nuevo a los 100 dólares.

