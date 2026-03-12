Washington.- La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar "pronto", pero no inmediatamente.

"Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", afirmó Wright en una entrevista con CNBC.

Wright dijo que es probable que la Armada estadounidense pueda escoltar petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas todas estratégicas para la economía global) a través del estrecho de Ormuz a finales de mes.

Según Wright ahora el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní y hasta que eso no ocurra no podrán pasar a una fase centrada en reabrir militarmente el estrecho de Ormuz.

Guerra con Irán se decidirá en "pocas semanas", no meses

Pese a esas declaraciones, la Administración estadounidense, con el presidente Donald Trump a la cabeza, han repetido en los últimos dos días que la capacidades militares iraníes en misiles, drones y ataque naval están seriamente mermadas y que prácticamente no les queda nada por bombardear.

Wright reiteró que la guerra con Irán se decidirá en "pocas semanas" y no meses, después de unos últimos tres días de alta volatilidad en los precios del petróleo.

El secretario de Energía publicó el martes en X que, por primera vez desde el comienzo de la operación conjunta con Israel contra Irán, Estados Unidos había escoltado un navío a través del estrecho de Ormuz, algo que borró poco después.

Los precios del crudo bajaron desde la cota cercana a los 100 dólares hasta los 78, para posteriormente situarse en el entorno de los 85 dólares. Ayer las imágenes de ataques iraníes a navíos que intentaban transitar por la vía marítima y a infraestructuras estratégicas en Omán y los Emiratos Árabes Unidos volvieron a causar temor entre los inversores y el barril se acercó de nuevo a los 100 dólares.

