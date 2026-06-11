LONDRES.— La galería Sotheby's en Londres subastará el 24 y 25 de junio siete piezas de Picasso creadas entre 1899 y 1961, con un valor global estimado de 30 millones de euros, entre las que destaca un extraordinario grupo de cuadros de la década de 1930.

Thomas Boyd Bowman, encargado de la subasta, destacó que uno de los aspectos más importantes del pintor malagueño es el hecho de que sus pinturas revelan detalles biográficos, el estado emocional del momento, “en particular sus relaciones con las mujeres de su vida”.

El cuadro más cotizado de este lote es Buste de femme (1938), un retrato de Dora Marr. El cuadro saldrá a la venta por un valor aproximado de entre 14 y 20 millones de euros. Baigneuses, sirènes, femme nue et minotaure (1937) es otra de las obras expuestas de Picasso. La imagen refleja la fuerza bruta del hombre-bestia frente al encanto seductor de las sirenas. Se calcula que el lienzo se subastará entre 4 a 5 millones de euros.

Tête de femme (1921), expuesta también en la galería y que es otra de las obras a subastar, alcanzará un valor de entre 2.3 y 3.5 millones de euros.