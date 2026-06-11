Con un salto al pasado, el Museo Tamayo hace un ejercicio de arqueología para celebrar su aniversario 45. Con tres nuevas exposiciones y más de 200 obras de arte en total, el recinto se adentra a la obra no sólo de su fundador, Rufino Tamayo, sino también a la de artistas que entre 1981 y 1991 exploraban temas como lo prehispánico.

Las muestras también destacan porque tienen obras que no se habían mostrado al público.

Tamayo horizontes es la exposición con la que se rinde homenaje al artista creador del museo y la colección que resguarda. Curado por el experto Juan Carlos Pereda, el recorrido busca mostrar cómo el pintor oaxaqueño abordó la historia del arte a través de cinco géneros pictóricos: el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje, las escenas de género y el desnudo femenino. “Tamayo cuando los abordó, los renovó completamente”, afirmó Pereda.

Una de las muestras aborda el arte que hubo entre 1981 y 1991. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El curador del museo destacó que esta exposición es una oportunidad para ver pinturas de Tamayo que “nunca habíamos tenido oportunidad de ver”.

Se trata de seis pinturas, del total de 21 que se exhiben, entre las que se encuentran Hombre en rojo, Paisaje con luna y Cabeza.

“Vamos a poder visualizar muy elocuentemente cómo Tamayo parte del arte prehispánico para modificar el cuerpo femenino, el centro del aspecto del desnudo, cómo retrata a Olga, su esposa, que es un retrato clásico dentro de la colección del Museo. Y es interesante también mencionar que la exposición parte de lo que el propio Tamayo eligió de su obra para ser representado dentro de la colección del Museo”, dijo Juan Carlos Pereda.

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La artista Fátima Rodrigo creó una instalación especial para el patio. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México es la otra muestra del museo, curada entre Torreblanca y Maco Sánchez Blanco, quien explica que la palabra “arqueología” del título hace referencia a la metodología que se hizo para crear la muestra en la que tuvieron que indagar en el pasado de archivos, artistas, colecciones e instituciones.

“La exposición explora las grietas de la historia de esa década”, explicó Sánchez. Hay obras inéditas de los artistas Estela Hussong y Carla Rippey, entre otros.

El Patio

La directora del museo explica que el patio del museo se ha convertido en un proyecto para la activación de programación gratuita y con “obras que indaguen en la idea de la esfera pública”, para que se convierta en un espacio de transición entre el museo y la calle.

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Es por eso que se han instalado en los últimos meses obras específicas, como lo es en esta ocasión Con todo y mi tristeza, instalación de la artista peruana Fátima Rodrigo, quien recrea un estudio de televisión de los años 60.

“Me interesa mucho, por un lado, observar cómo estas escenografías tradujeron corrientes vanguardias europeas a la cultura de masas y a la cultura popular latinoamericana”, dijo Rodrigo.