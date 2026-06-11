Con motivo del Mundial, EL UNIVERSAL reunió a tres destacados artistas y aficionados al futbol: Mauricio Rocha Iturbide (Ciudad de México, 1965), arquitecto a cargo de la Cineteca y Bodegas de Arte en Chapultepec, quien desde que era muy joven ha tenido devoción por el Cruz Azul y los Pumas; Javier García-Galiano (Perote, Veracruz, 1963), escritor, traductor de clásicos alemanes como Novalis y Ernst Jünger, y seguidor del Atlante y el Nacional de Guadalajara, y la fotógrafa deportiva Eloísa Sánchez (Ciudad de México, 1987), galardonada tres veces por el World Sports Photography Awards, quien se reserva el nombre de su favorito para ser imparcial con los equipos que cubre en su trabajo.

En esta cascarita cultural los tres hablaron de los precios de los boletos, la fuerza identitaria y el peso político que puede alcanzar el deporte, la manera en la que festejarán y la forma en que las mujeres han tomado el futbol.

Eloísa Sánchez, José Quezadam Javier García-Galiano y Mauricio Rocha Iturbide conversan a propósito del Mundial 2026. Foto: EL UNIVERSAL

El saque inicial fue de García-Galiano, quien recordó cómo sus primeros acercamientos al futbol fueron a través de la radio y la televisión, cuando era un niño y escuchaba las grandes narraciones radiofónicas de Óscar "El Rápido" Esquivel, Agustín González “Escopeta” y el legendario Ángel Fernández. El escritor mencionó una coincidencia curiosa: “Para mí el fútbol fue una cosa que ocurrió, supongo, en la infancia, en la radio, en la televisión. En ese entonces se jugaba en la calle y en el patio de la escuela en la que yo iba. Entre otras cosas, tuve el privilegio de jugar con Mauricio Rocha Iturbide, que es casi tan buen futbolista como arquitecto, que es muy buen arquitecto. Mauricio era un buen jugador que nunca vivió la banca, y también tenía su chiste vivir en la banca”. Igualmente curioso fue lo contado por Rocha Iturbide, quien se remontó a sus años de estudiante, en los que tomó clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), estudiando en la mañana a Marx y Althusser, y entrenando cinco horas con los Pumas por las tardes. La historia es conocida, Rocha Iturbide no fue ni futbolista ni antropólogo, sino uno de los grandes arquitectos mexicanos del presente. Pero el gusto y la devoción vinieron del entusiasmo por el mundo del futbol popular. Además siempre rastreó a los intelectuales apasionados del futbol, como Eduardo Galeano y Jorge Valdano, “quienes han logrado entender cómo el futbol, su magia y su condición cultural son tan importantes para leer a una sociedad, a una comunidad, y ahí es donde aterriza, en gran medida, muchas culturas que se juntan”.

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Palabras que Eloísa Sánchez remató: “El futbol es un espejo de la sociedad y de quien lo juega. Puedes ver lo mejor de una cultura o lo peor de la humanidad. Es un caldo de cultivo donde ebulle y polariza tanto lo bueno como lo malo, y lo que se sigue trabajando. Para mí, el futbol es, primero que nada, familia, son momentos íntimos y es tu espacio donde te desarrollaste, donde creciste”.

Sobre esta idea —el futbol como espejo de la sociedad—, García-Galiano citó a Ryszard Kapuściński y su reportaje “La guerra del futbol”: “Entre Honduras y El Salvador, que además Kapuściński lo cuenta. Ya estaba en México y fue Luis Suárez quien le dijo: habrá guerra ahí. Y hubo una guerra por un partido de fútbol, evidentemente fue por otras circunstancias y se tuvo que repetir el partido, pero fue a partir del partido cuando empieza la guerra. Recuerdo que Kapuściński dijo que hubo un problema: el uniforme de Honduras, de los militares hondureños, era idéntico al uniforme de los salvadoreños, porque el uniforme que portaban los hondureños se los había vendido el ejército de El Salvador. Los que ya no usaban, se los vendían. Entonces, era muy difícil reconocerse en la batalla, en los bosques, en los árboles. Yo ahora pienso, por ejemplo, en eso del amor a la camiseta (...) Y me quiero remitir a otro libro aparte del de Kapuscinski, que sería como una educación sentimental que tiene el fútbol. Es un libro que, a mi parecer, es de un gran escritor, Luis Miguel Aguilar, y se llama Suerte con las mujeres,en el que recrea un poco su infancia y adolescencia en lo que era la colonia Condesa, antes de convertirse en esta boutique que es actualmente, y todo lo que implica: jugar en el parque, todo ese tipo de mundo que se hacía con la pandilla de los barrios. Había barrios de clase media también. Yo creo que son dos libros interesantes”.

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Rumbo al segundo tiempo, Mauricio Rocha abordó un asunto escabroso: el precio de los boletos: “Es real que la afición mexicana es muy potente, que van a todos los mundiales y siempre siguen a nuestra selección. Pero hoy ha sido insensata la manera en que se han dado los precios en los pocos partidos que tenemos en nuestro país. Y seguramente los mexicanos que están en Estados Unidos también estarán tratando de ir. Pero es increíble cómo el que vive el futbol día a día, el que va siempre al estadio, se ve limitado un poco por los costos; parece que gente que va a la la ópera es la que va a ir a los partidos porque eso es lo que cuesta ir al futbol hoy. Y es lamentable porque la afición verdadera es la que tiene que estar ahí”.

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Ante estos precios, dijo García-Galiano, recomendaría más ir a ver Revolución diamantina, de Gabriela Ortiz, con coreografías de Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, y cuyo estreno será el 4 y 5 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

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Sánchez tomó la pelota y coincidió con sus interlocutores: “Va a repercutir, definitivamente va a repercutir en el ambiente. Las sensaciones que hay en un estadio siempre dependen mucho de la gente, no sólo de lo que está sucediendo. Siento que va a ser un Mundial, a mi parecer, diluido, por así decirlo (...) Todo se está como diluyendo hacia otros temas que no son el futbol realmente. El verdadero Mundial se va a vivir fuera de los estadio. Y el aficionado de a pie, de todos los días, no va a estar ahí. O intentará estar, pero no creo que la mayoría pueda. Se va a vivir por afuera, no en las canchas, sino quizá frente a una pantalla”.

De pasó, Rocha Iturbide rememoró su experiencia en el Mundial México 86 y la oportunidad que tuvo de adquirir un bono para ver 13 partidos del Azteca y Ciudad Universitaria. Una de las mayores experiencias que ha tenido en un estadio fue el gol de Manuel Negrete: “Es un momento donde le dan el balón y tira. Se hace un silencio en el estadio. Escuchas el balón en la red, todavía hay unos segundos de incredulidad. Y luego 100 mil personas, que antes cabían en el Estadio Azteca, gritan al mismo tiempo: ¡goool! Eso fue fantástico, fueron los momentos en los que sí fuimos fieles con la selección”.

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Ya en el segundo tiempo, Rocha Iturbide hizo, además, un movimiento maestro y habló de la fuerza política que tiene el futbol: “Nuestra afición mexicana es muy contundente. Se va a sentir en Estados Unidos como se sentirá acá y eso, políticamente hablando, nos ayudará a entender muchas más cosas de este mundo que estamos viviendo, lo cual genera una fuerza a favor”. Espera que después México no tenga que enfrentarse a Estados Unidos, “pero de ser así, espero que estos jóvenes jugadores mexicanos, que no están maleados, sí logren, desde una frescura, darles la vuelta a los americanos y ganarles”.

La población mexicana o latinoamericana que ha tenido que migrar a Estados Unidos tiene, de raíz, el amor al futbol, señaló Eloísa Sánchez: “Puede ser que estas nuevas generaciones, que nacen allá apoyen a la selección de Estados Unidos. Le están dando el sabor latino al deporte como tal porque ese país no tiene tradición futbolera, están heredando, entonces, la pasión del futbol, la están transmitiendo a otra bandera, por decirlo así”. Y la fotógrafa continuó la jugada hablando del futbol como trinchera: “Es una trinchera porque a nosotras siempre se nos ha negado no sólo el acceso al deporte, sino a varios espacios que han sido tradicionalmente masculinizados. De este lado, hablando de género, se vuelve también una bandera de lucha. No sólo se trata de disfrutar la pasión por el deporte, sino que se vuelve un motivo para apropiarte de espacios y decir: también pertenecemos a esto, queremos estar aquí y experimentar lo que se siente no sólo ver un partido, sino jugarlo”.

En esta línea, García-Galiano mencionó que el futbol femenino ha tenido uno de sus centros más importantes en Estados Unidos. Y Rocha respondió: para que Estados Unidos se sienta local en un enfrentamiento México/ Estados Unidos “tiene que ir a jugar a Alaska porque en todos los escenarios siempre estarán más fuertes los cánticos mexicanos”.

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En los últimos minutos de la cascarita hablaron de la emoción a la hora de jugar, la pasión que les despierta tener frente a ellos una pelota: el autor de Confesiones de Benito Souza, vendedor de muñecas y otros relatos, afirmó que se va acordando de las cosas y piensa, “como el más grande jugador de la historia, llamado George Best, que el futbol es solamente el placer de pegarle a un balón”. Opinión en la que coincidió Sánchez: “Ya sabes lo que implica. Si tú empiezas se van a empezar a unir partes y personas porque todos queremos hacer que se mueva la esfera”.

Sobre la remodelación de los estadios, Rocha Iturbide dijo que ya le tocó ir a un par de partidos después de la remodelación del Estadio Azteca. Lo han dejado muy ordenado, señaló, con una mejor distribución y un orden en el que no deja de ser el estadio que hizo Pedro Ramírez Vázquez, respetando al proyecto original. Y celebró que el Coloso de Santa Úrsula haya sobrevivido a un gran problema que enfrentan los estadios en la actualidad: que las empresas corporativas los desarrollen.

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La esperanza de que México dé, quizá, una sorpresa en este Mundial marcó esa recta final: “Hay jugadores que están muy metidos: Johan Vásquez juega en Italia y lo hace muy bien, Raúl Jiménez me parece que está a la altura de Guardado y casi casi de Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Es un jugadorazo. Yo sí veo que es una buena selección mexicana y que sí están muy metidos en eso”, dijo García-Galiano, recordando que, cuando jugaba futbol con Mauricio, se echaban una cerveza ganaran, perdieran o empataran: “Y el mismo método si México sigue avanzando. José Alfredo siempre está bien para las buenas y para las malas”.

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