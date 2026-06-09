Teatro UNAM

Teatro UNAM presenta una serie de tres lecturas dramatizadas que forman parte de la propuesta “La mano de Dios: futbol y teatro”, en la que también hay un taller-laboratorio y un torneo de futbolito.

Estas lecturas forman parte del libro “La mano de Dios: fútbol y teatro”, de Guillermo Heras, y son coordinadas por el actor y maestro Luis Lesher, actor y docente de la UNAM, con la interpretación de egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL.Para el 19 de junio se presentará “Los días de la fragilidad”, de Andrés Gallina, una historia de amor donde los protagonistas son una jugadora y un poeta mudo.El 26 de junio es el turno de “El gato de Schrödinger”, de Santiago Sanguinetti, con dirección de Luis Enrique Armenia.

Es una obra sobre multiversos, zombies y, por supuesto, futbol.El pasado 5 de junio se presentó “El camino del insecto”, de David Gaitán.

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Centro Cultural Helénico

“La reta mundialista” es una secuencia de improvisación teatral preparada a la manera de un partido de futbol (con selecciones, rondas, árbitros, marcadores), etc. El objetivo, en lugar de hacer anotaciones, es improvisar historias que conquisten al público.

En sus siete funciones, ocho selecciones compiten por “El Gran Trofeo de Improvisación”.

El público pone los retos y las consignas. La puesta en escena está organizada por Matías Gorlero. En el elenco están: Alberto Lomnitz, Ángel Enciso, Carlos Aragón, Juan Carlos Medellín, Pilar Villanueva, Ricardo Esquerra y Yuriria del Valle.

Teatro Carlos Pellicer

Mañana se proyecta en el Teatro Carlos Pellicer (Av. México 5682, La Noria) el documental “Hasta gritar gol”, de José Rubén Hernández Torres, sobre Los Topos, equipo futbol para ciegos y la historia de cómo buscan alcanzar el nivel más alto. Es de 9:30 a 11:30 horas.

“La reta mundialista” es del 18 al 21 de junio en el Foro La Gruta.