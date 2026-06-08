A través de la plataforma de Change.org se publicó una petición para suspender la iniciativa de transformar la Casa del Poeta Ramón López Velarde (Av. Álvaro Obregón 73, Roma) en un cabaret.

El 4 de junio, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México anunció que la Casa del Poeta, donde el escritor de Jerez vivió sus últimos tres años de vida, desde 1918 hasta su muerte, se sustituirá por la Casa de las Palabras, un cabaret público.

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Al momento de la publicación de esta nota, la petición, que fue lanzada por Claudia Solís-Ogarrio, lleva mil 380 firmas verificadas

En la petición se explica que, por su peso histórico, transformar el recinto en cabaret "alteraría radicalmente su carácter y propósito original. Nuestra demanda es clara: mantener la Casa del Poeta y su biblioteca en su estado actual como espacios dedicados al arte y la literatura. Este lugar ha sido un pilar fundamental para escritores, artistas y ciudadanos que buscan conectar con el legado de Ramón López Velarde (...) Cambiar el propósito de este espacio representaría una pérdida irreparable para las generaciones actuales y futuras".

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Además, la petición enlista propuestas para preservar la esencia del lugar: promover su uso para talleres literarios, conferencias y encuentro de artistas emergentes.

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