Metrópoli | 24-07-26 | 20:14 |

La gobernadora del Estado de México, , invitó a turistas a acudir al , celebrado en los municipios de Amecameca, Ecatzingo y Tlalmanalco hasta el próximo domingo 26 de julio.

De acuerdo con la mandataria estatal, el país invitado a dicho evento es La India y la entidad invitada es Hidalgo, con los cuales busca fortalcer el intercambio cultural.

En este Festival, las y los visitantes encontrarán actividades artísticas, culturales y deportivas. "Los eco parques abrirán sus puertas para ofrecer recorridos de avistamiento bajo un modelo de turismo responsable. Además, fortalece la economía local y difunde sabores y tradiciones", comentó Gómez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial

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La gobernadora mexiquense agradeció la colaboración de la Secretaría de Cultura y Turismo, los gobiernos municipales y empresarios del sector turístico con el fin de hacer posible el evento.

"El trabajo en equipo es fundamental para continuar realizando estos encuentros y seguir difundiendo la importancia de proteger la vida silvestre y la conservar los bosques", dijo.

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A la inauguración acudieron:

  • Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno del Estado de México
  • Nelly Carrasco Godínez, secretaria de cultura y turismo estatal
  • Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de turismo de Hidalgo
  • Pankaj Sharma, embajador de la India en México
  • Ivette Topete García, presidenta municipal de Amecameca
  • Adolfo Soriano Carmona, presidente municipal de Ecatzingo
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial

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dft

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