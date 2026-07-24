La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, invitó a turistas a acudir al Festival Internacional de las Luciérnagas, celebrado en los municipios de Amecameca, Ecatzingo y Tlalmanalco hasta el próximo domingo 26 de julio.

De acuerdo con la mandataria estatal, el país invitado a dicho evento es La India y la entidad invitada es Hidalgo, con los cuales busca fortalcer el intercambio cultural.

En este Festival, las y los visitantes encontrarán actividades artísticas, culturales y deportivas. "Los eco parques abrirán sus puertas para ofrecer recorridos de avistamiento bajo un modelo de turismo responsable. Además, fortalece la economía local y difunde sabores y tradiciones", comentó Gómez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial

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La gobernadora mexiquense agradeció la colaboración de la Secretaría de Cultura y Turismo, los gobiernos municipales y empresarios del sector turístico con el fin de hacer posible el evento.

"El trabajo en equipo es fundamental para continuar realizando estos encuentros y seguir difundiendo la importancia de proteger la vida silvestre y la conservar los bosques", dijo.

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A la inauguración acudieron:

Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno del Estado de México

Nelly Carrasco Godínez, secretaria de cultura y turismo estatal

Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de turismo de Hidalgo

Pankaj Sharma , embajador de la India en México

, embajador de la India en México Ivette Topete García, presidenta municipal de Amecameca

Adolfo Soriano Carmona, presidente municipal de Ecatzingo

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la inauguración del Festival Internacional de las Luciérnagas. Foto: Especial

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dft