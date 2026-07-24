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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, invitó a turistas a acudir al Festival Internacional de las Luciérnagas, celebrado en los municipios de Amecameca, Ecatzingo y Tlalmanalco hasta el próximo domingo 26 de julio.
De acuerdo con la mandataria estatal, el país invitado a dicho evento es La India y la entidad invitada es Hidalgo, con los cuales busca fortalcer el intercambio cultural.
En este Festival, las y los visitantes encontrarán actividades artísticas, culturales y deportivas. "Los eco parques abrirán sus puertas para ofrecer recorridos de avistamiento bajo un modelo de turismo responsable. Además, fortalece la economía local y difunde sabores y tradiciones", comentó Gómez.
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La gobernadora mexiquense agradeció la colaboración de la Secretaría de Cultura y Turismo, los gobiernos municipales y empresarios del sector turístico con el fin de hacer posible el evento.
"El trabajo en equipo es fundamental para continuar realizando estos encuentros y seguir difundiendo la importancia de proteger la vida silvestre y la conservar los bosques", dijo.
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A la inauguración acudieron:
- Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno del Estado de México
- Nelly Carrasco Godínez, secretaria de cultura y turismo estatal
- Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de turismo de Hidalgo
- Pankaj Sharma, embajador de la India en México
- Ivette Topete García, presidenta municipal de Amecameca
- Adolfo Soriano Carmona, presidente municipal de Ecatzingo
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dft
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