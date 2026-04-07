Con gradas al exterior y una cancha de tierra en su interior, diseñada por el arquitecto Mauricio Rocha, el Museo Jumex se ha transformado para recibir a los aficionados del arte y del futbol. Este es uno de los más de 20 espacios culturales que se alistan para el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, que espera a más de 5 millones de turistas, según la expectativa del gobierno capitalino.

Para la ocasión, museos públicos, como el Nacional de Antropología y el Tamayo; privados, como el Palacio de Iturbide y el Franz Mayer; y en distintas zonas de la ciudad, desde Xochimilco, con el Dolores Olmedo, hasta Iztapalapa, con el Yancuic, han preparado una programación especial que se puede disfrutar desde Semana Santa y hasta agosto. También habrá instalaciones inmersivas, pabellones internacionales y conciertos.

Lo que ya hay

Actualmente ya se puede disfrutar una variedad de exhibiciones que abordan al futbol desde varias perspectivas, como el diseño, el arte, la política y hasta la pura pasión de su historia y el coleccionismo.

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En la muestra del Jumex hay obras que oscilan entre lo contemporáneo y moderno, de artistas como Marta Minujin, Graciela Iturbide, Juan O’Gorman y Jeff Koons. Fotos: Frida Juárez Bautista / EL UNIVERSAL

La derrota, la victoria y la injusticia son emociones que se experimentan en este deporte y que artistas han plasmado en obras de arte. Estos dos mundos se encuentran en Futbol y arte. Esa misma emoción,abierta en el Jumex hasta julio y curada por Guillermo Santamarina, quien selecciona obras que oscilan entre lo contemporáneo y moderno de artistas como Marta Minujin, Clotilde Jiménez, Graciela Iturbide, Juan O’Gorman, Jeff Koons, Maurizio Cattelan y Ángel Zárraga. “Encuentro al fut como un campo de pensamiento crítico y deliberativo. Cancha para la creatividad. Universo que se acaricia con el arte compartiendo esa misma emoción: la de estar vivo”, dice el curador.

Entre las piezas destaca la instalación de gradas del estadio Azteca que hizo el colectivo Tercerunquinto, donde el público se podrá sentar a ver los partidos, así como el video Children's Game #19: Haram Football, donde el artista Francis Alÿs revela las implicaciones religiosas y políticas detrás de una reta callejera en Iraq.

Desde el estadio, hasta el balón, “todo lo que estamos viendo en la cancha fue diseñado, reflexionado y pensado”, dice Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer al hablar de la exposición Futbol. Diseñando una pasión. Ahí se presentan más de 309 objetos de 11 copas mundiales de futbol. El recorrido, con piezas como los tacos de Cristiano Ronaldo, un jersey firmado por Pelé y los uniformes de las jugadoras mexicanas que participaron en el subcampeonato femenil de 1971, deja ver que el diseño puede contar la historia de este deporte y, a la vez, la historia de la sociedad. Otra exposición que explora el futbol a través del coleccionismo es Álbum épico, en el Museo Yancuic, que exhibe hasta julio, más de 15 mil piezas de colección de mundiales.

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Futbol y arte. Esa misma emoción, se encuentra abierta en el Museo Jumex. Foto: Frida Juárez Bautista / EL UNIVERSAL

La emoción que propiciaron los partidos en los que participaron Nueva Caledonia (Guadalajara) e Iraq (Monterrey) recordó que este torneo es una celebración entre naciones. Sin embargo, es imposible ignorar el tenso contexto geopolítico en el que se desarrolla, con el auge de la ultraderecha y guerras en Medio Oriente, así como crisis de desaparecidos y violencia que se padecen en México. Es por eso que la muestra Sports Washing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es una propuesta para reflexionar cómo los grandes eventos deportivos también pueden usarse como propaganda para limpiar la imagen de los gobiernos de los países anfitriones. En el recorrido se ponen ejemplos históricos como los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y los de México de 1968, el primero por haberse realizado con la presencia de Adolf Hitler, y la segunda por la matanza estudiantil del 2 de Octubre.

También se aborda el Mundial de Argentina de 1978, que se hizo bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, y el Mundial de Qatar 2022, donde temas como la violación de derechos humanos y la esclavitud rodearon al encuentro. Esta exposición estará abierta hasta agosto.

Lo que vendrá

Michel Bauer, CEO de la empresa Mexico Host City, se encargó de las alianzas con museos y espacios culturales para crear una agenda mundialista. Y en entrevista cuenta los eventos a inaugurar.

“Montaremos México Aquí, experiencia inmersiva, en el Monumento a la Madre. Esperamos al menos 200 mil visitantes. Se trata de mostrar lo que es México, con pantallas gigantes para ver los partidos y salas temáticas sobre México, desde Manuel Álvarez Bravo, a la gastronomía, los ritos del país, la Virgen de Guadalupe, las quinceañeras. Se va a sacar el Retablo de Dolores, que tiene como 30 años que no se exhibía. Habrá otra experiencia, El laberinto de Leonora Carrington, en el Centro de las Artes Inmersivas, ahí estimamos entre 80 y 100 mil asistentes”, detalla Bauer.

La experiencia de Carrington, que tendrá esculturas, fotos de archivo y piezas originales de su estudio, se inaugurará el 15 de abril; y México Aquí, el día 29.

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Álbum épico, en el Museo Yancuic, explora el futbol a través del coleccionismo. Foto: Frida Juárez Bautista / EL UNIVERSAL

A partir del 8 de junio habrá una exposición de la famosa fotógrafa Annie Leibovitz, quien exhibirá en el Museo Nacional de Antropología una nueva serie fotográfica sobre esta Copa Mundial de 2026.

Sobresale además la reapertura del Museo Dolores Olmedo, en su sede original en Xochimilco, el 30 de mayo, y cuya venta de boletos en línea comenzó ayer, desde los $70 hasta los $432, según la nacionalidad y considerando los descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad. Boletos en https://museodoloresolmedo.org.mx.

El Palacio de Iturbide, el Museo Tamayo, Universum, El Colegio Nacional, Museo Papalote del Niño, Museo Kaluz, Museo de Memoria y Tolerancia, Museo Interactivo de Economía y Museo de Historia Natural también participan en esta programación especial que se puede consultar en https://mexicocityfwc26.com.mx/corredor-cultural.

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Se exhibe en el CCU Tlatelolco: Sports Washing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político. Foto: Frida Juárez Bautista / EL UNIVERSAL

Más eventos

Además de exposiciones, Bauer adelanta que en el Bosque de Chapultepec se realizará del 10 al 21 de junio la Aldea Global: un paseo con 48 pabellones de países participantes en el Mundial, para conocerlos a través de su gastronomía, artesanías y artes escénicas.

La música también se hará presente. El 9 y 10 de junio se realizarán conciertos sinfónicos en el Auditorio Nacional, donde se interpretará una pieza comisionada al compositor mexicano Enrico Chapela, que representa un homenaje a la mariposa monarca, especie cuya ruta de migración pasa por Canadá, Estados Unidos y México. “Cantantes complementarán estos conciertos. El día 9 estará encabezado por Alejandro Fernández y el 10, por Carín León, quienes estarán acompañados por Timbiriche, Ángeles Azules, Banda El Recodo y Carla Morrison, entre otros”, concluye Bauer.

Futbol: Diseñando una pasión se expone en el Museo Franz Mayer. Foto: Frida Juárez Bautista / EL UNIVERSAL

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