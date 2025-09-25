Otras formas de ver, ya sea desde cómo un artista le saca provecho a su dislexia, desde la experimentación curatorial para abordar la vida de una reconocida fotógrafa, hasta una nueva forma de pintar, usando la voz como herramienta. Abordar el mundo desde una nueva perspectiva es el hilo conductor que une las cuatro nuevas exposiciones del Museo Jumex, que inauguran este 25 de septiembre.

El recorrido comienza en el tercer piso, con Le Petite Mort, una exposición retrospectiva del artista Gabriel de la Mora (Ciudad de México, 1968). Se trata de 90 obras, realizadas en los últimos 20 años de trayectoria del mexicano, que fue curada por Tobias Ostrander.

“No pude ni dormir de la emoción que me da estar en la mejor exposición en los primeros 30 años de mi carrera”, afirma De la Mora en conferencia de prensa.

IV Mura I, de Gabriel Rico, y Volute 2: Listen to the World, de Rafael Lozano-Hemmer forman parte de este recorrido de la colección del museo. Fotos: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El arte de este artista se caracteriza por usar materiales poco peculiares y en particular reutilizar lo que muchos habrían desechado: cabello humano, cáscaras de huevo, suelas de zapatos, cerillos quemados, marcos de ventanas, plafones de edificios viejos, capas de pintura, telas de bocinas y hasta la plana de letras “m” que hizo en su infancia, como ejercicio para corregir su dislexia. Esta última, que realizó en 1972, considera que fue su primera obra de arte.

“Esta obra levanta la pregunta: ¿cuándo comienza la carrera de un artista?”, plantea De la Mora.

El creador es arquitecto de formación, pero eligió ser un artista, aunque esa primera formación no lo ha abandonado: “Lo podrán ver en la iluminación, el equipo... mi trabajo no se puede entender sin los conservadores ni restauradores”, dice.

La artista Elsa-Louise Manceaux propone pensar la voz como un medio para pintar. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El recorrido está dividido en seis secciones: cuerpos, donde se presentan las obras donde el cuerpo es el protagonista de las piezas, como 39-G.M.C-23 sept.07 (2007), un video en el que se puede ver al artista destruyéndose a sí mismo, pero en forma de piñata o la obra 1951-G.M-25-1993 (2007), que consiste en el retrato de su padre y aunque a primera vista parece estar dibujado a lápiz, en realidad está hecho con cabello de su progenitor, el cual obtuvo cuando exhumó su cadáver. En la sección Borradura se pueden ver plafones de casas de finales del siglo XIX, así como obras de arte falsas; en Calor se reúnen obras que fueron expuestas a altas temperaturas, como Introduction (2003-2009), que muestra las primeras páginas de su tesis de maestría quemadas. En El filo del deseo se reúnen obras hechas con materiales repetidos: post-its o vidrios de microscopios. En la sección Tacto exhibe la fecha y el lugar de la muerte de Gabriel de la Mora, información obtenida con una lectura de tarot y que fue escrita con su sangre por parte de una vidente, que le entregó su destino en una hoja de papel que el artista nunca ha leído. Finalmente, en El placer del espectador, De la Mora muestra diversas series de lienzos con mosáicos hechos con miles de pedazos de alas de mariposas, cáscaras de huevo y otros materiales.

Obras de la Colección Jumex, curada por Kit Hammonds, se encuentra en el segundo nivel del museo y presenta obras que no se han exhibido al público en la última década y piezas de nueva adquisición, como Volute 2: Listen to the World, de Rafael Lozano-Hemmer, y Look 6, de Bárbara Sánchez-Kane. También se exhiben piezas de Gabriel Rico, Berenice Olmedo, Teresa Margolles, Hans-Peter Feldmann, que conectan entre sí por abordar el concepto del tiempo.

El museo propone otra forma de ver la vida de una figura icónica, como lo es Tina Modotti. El curador Rodrigo Ortiz Monasterio propone en una instalación examinar la vida de la fotógrafa a partir de The Tiger’s Coat, única película en la que salió Modotti, para así examinar su influencia. La narrativa de la exposición entrelaza documentos y obras de arte de Edward Weston, Germán Cueto, David Alfaro Siqueiros, Sergei Eisenstein, Danh Vo, Wolfgang Tillmans, entre otros.

Rodrigo Ortiz Monasterio experimenta una forma de curaduría para contar la vida de Tina Modotti. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La visita concluye en el sótano, con Notas de voz, donde la artista Elsa-Louise Manceaux propone pintar con la voz, una idea que surgió cuando mensajes de audio de una relación a larga distancia “permearon” su estudio.