El Museo Mexicano del Diseño (Mumedi) estrena casa muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este espacio, que tiene la misión de acercar el diseño nacional e internacional al público, ahora puede convertirse en el punto de encuentro con tus amigos.

Si quieres saber dónde se localiza, en Destinos te compartimos el dato.

La nueva sede de Mumedi te espera con su variedad gastronómica y muestras de arte. Foto: Instagram @mumedi_oficial

¿Qué es el Museo Mexicano del Diseño de la CDMX?

Mumedi es el espacio para los creativos y los amantes del arte y del diseño.

Fue fundado en 2000 por Álvaro Rego y nació como un lugar para promover el diseño en todas sus disciplinas: gráfico, industrial, joyería, textil, interiores, arquitectura, fotografía...

Con más de 20 años de historia, es considerado “la embajada del diseño” por sus diferentes exposiciones, concursos y colaboraciones con marcas, artistas nacionales e internacionales.

En noviembre de 2024 cerró sus puertas de manera temporal. La buena noticia es que el Mumedi reabrió sus puertas, aunque en una nueva dirección.

MumediShop es un espacio que, además de la venta de objetos, incuba artistas mexicanos. Foto: Instagram @mumedi_oficial

¿Qué exhibiciones ha tenido Mumedi?

Mumedi ha sido sede de más de 40 exhibiciones, entre las más destacadas mencionamos las siguientes:

La Pantera Rosa en el RosaVerso Mexicano (2023-2024), con esculturas, ilustraciones y objetos de diseño, realziados por creativos reconocidos como Macario Jiménez, Hiroshi Ikenaga o Cipatli Casas.

70 Años de Vida y Arte de Charles M. Schulz (2022): esta exposición presentó la vida del creador de Peanuts y Snoopy. Su muestra contemplaba bocetos originales de las primeras apariciones de Charlie, Snoopy, Lucy Van Pelt y Sally.

B.Duck MX: exhibición fotográfica que invitó a los fans de este personaje a participar. Gracias a eso más de 150 fotos fueron expuestas en diversos escenarios de México.

De momento, aún no es posible saber qué muestras de arte se albergarán en la nueva sede de Mumedi. Sin embargo, su restaurante y la MumediShop ya se encuentran abiertos.

El Museo Mexicano del Diseño ha tenido más de 40 exposiciones a lo largo de los años. Foto: Instagram @mumedi_oficial

¿Qué hacer en la nueva sede de Mumedi en CDMX?

Si ya te urge conocerlo, entonces tienes que saber que el Mumedi Restaurante ofrece una experiencia gastronómica bajo el concepto “food design”, en el que la creatividad acompaña cada platillo.

Su carta incluye pan, diferentes tipos de té y café, desayunos, ensaladas, sándwiches y platillos con ingredientes de temporada.

Uno de los espacios favoritos para curiosear siempre había sido la MumediShop, la tienda del museo en la que puedes encontrar objetos únicos creados por diseñadores nacionales y extranjeros: libretas, accesorios, prendas, joyería de varios estilos, arte con tipografía, juguetes, etcétera. Es un gran lugar por si quieres comprar un regalito.

El Mumedi funciona como una incubadora de proyectos para potenciar los diseños hechos por mexicanos. Así que no dudes en visitarlo para conocer nuevas propuestas de arte nacional.

Otro dato es que la MumediShop también contará con su versión en línea, pero al igual que las salas del museo, aún se encuentra en desarrollo.

El restaurante y la tienda física del Museo Mexicano del Diseño ya se encuentran abiertas. Foto: Instagram @mumedi_oficial

¿Cuál es la ubicación del Mumedi en CDMX?

Mumedi, la parada obligada y más creativa de la CDMX se encuentra en Avenida Bucareli 35 local 4 (Entrada por Donato Guerra), en la colonia Juárez, CDMX.

Abre de martes a domingo de 9:00 a 19:00 horas.

Ahora que sabes dónde está la nueva sede, anímate a explorarla y a apoyar las propuestas de diseño que nacen en nuestro país.

No te vayas sin almorzar, comer o, por lo menos, tomarte un cafecito en su restaurante.

