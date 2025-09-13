¿Cuánto cuesta subirse al Turibus del Terror 2025?

La Ciudad de México se prepara para vivir noches escalofriantes con la octava edición del Turibus del Terror 2025, recorrido que combina historia, leyendas y experiencias paranormales en sitios misteriosos de la capital.

Esta experiencia promete 3 horas de sustos, diversión y una cena temática. Aquí te damos los detalles.

El Turibus del Terror 2025 está listo para recibirte con leyendas de seres más paranormales. Foto: Turibus Tour Terror

¿Qué incluye el recorrido del Turibus del Terror 2025?

Este recorrido contempla un viaje a través de 4 casonas embrujadas y diversos escenarios cargados de misterio, por ejemplo:

La primera parada es el Centro Cultural Corral Comedias.

El Hotel Posada del Sol, sitio abandonado porque se cree que alberga espíritus.

La Casa Negra, una mansión con un pasado lleno de tragedias y fenómenos paranormales.

La Casa País de los Duendes. Se dice que está habitada por seres traviesos.

El Turibus del terror 2025 tendrá fechas para octubre y noviembre. Foto: Turibus Tour Terror

Durante el viaje también habrá un coordinador de grupo, quien junto con los guías, disfrazados como miembros de una antigua secta, narrarán historias de brujería y fantasmas que han dejado en la Ciudad de México.

Y el tour no se limita a la visita de dichos lugares, sino que tendrás que convivir con criaturas de otro mundo, realizar dinámicas, participar en juegos macabros y ganar premios.

Para concluir la noche, el Turibus del Terror 2025 ofrecerá una cena temática con hamburguesas, papas, bebidas y mucho más.

Lugares embrujados, leyendas urbanas y miembros de una antigua secta te acompañarán en Turibus del Terror. Foto: Turibus Tour Terror

¿Qué horarios tiene el Turibus del Terror 2025?

Este tenebroso recorrido estará disponible en las siguientes fechas:

Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31

Noviembre: 1 y 2

El Turibus del Terror sale de Reforma 222 a las 20:30; la experiencia termina a las 23:30 horas, tiempo ideal para llevarte unos buenos sustos en los rincones embrujados de la CDMX.

Llega con 30 minutos de anticipación.

¿Cuánto cuesta subirse al Turibus del Terror 2025?

El acceso general al Turibus del Terror 2025 tiene un costo de $799 por persona.

Personas con credencial INAPAM pueden acceder a una tarifa preferencial presentando su documento al momento de abordar.

Tus boletos ya los puedes conseguir en el sitio https://www.turibus.com.mx/cdmx/experiencias/turibus-del-terror.

Una experiencia paranormal te espera en el Turibus del Terror con cena, sustos y relatos. Foto: Turibus Tour Terror

¿Estás listo para vivir una experiencia espeluznante? Aparta la fecha para dar un paseo a bordo del Turibus del Terror 2025.

