¿Cuánto cuesta subirse al Turibus del Terror 2025?

Más Información

Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

Crocs lanza modelo inspirado en donas de Krispy Kreme; ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Crocs lanza modelo inspirado en donas de Krispy Kreme; ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Hamilton llega a cines de México: conoce todos los detalles del estreno del musical

Hamilton llega a cines de México: conoce todos los detalles del estreno del musical

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México? Conoce fecha y hora en que inicia el cambio de estación

La se prepara para vivir noches escalofriantes con la octava edición del Turibus del Terror 2025, recorrido que combina historia, leyendas y experiencias paranormales en sitios misteriosos de la capital.

Esta experiencia promete 3 horas de sustos, diversión y una cena temática. Aquí te damos los detalles.

El Turibus del Terror 2025 está listo para recibirte con leyendas de seres más paranormales. Foto: Turibus Tour Terror
El Turibus del Terror 2025 está listo para recibirte con leyendas de seres más paranormales. Foto: Turibus Tour Terror

¿Qué incluye el recorrido del Turibus del Terror 2025?

Este recorrido contempla un viaje a través de 4 casonas embrujadas y diversos escenarios cargados de misterio, por ejemplo:

  • La primera parada es el Centro Cultural Corral Comedias.
  • El Hotel Posada del Sol, sitio abandonado porque se cree que alberga espíritus.
  • La Casa Negra, una mansión con un pasado lleno de tragedias y fenómenos paranormales.
  • La Casa País de los Duendes. Se dice que está habitada por seres traviesos.
El Turibus del terror 2025 tendrá fechas para octubre y noviembre. Foto: Turibus Tour Terror
El Turibus del terror 2025 tendrá fechas para octubre y noviembre. Foto: Turibus Tour Terror

Durante el viaje también habrá un coordinador de grupo, quien junto con los guías, disfrazados como miembros de una antigua secta, narrarán historias de brujería y fantasmas que han dejado en la .

Y el tour no se limita a la visita de dichos lugares, sino que tendrás que convivir con criaturas de otro mundo, realizar dinámicas, participar en juegos macabros y ganar premios.

Para concluir la noche, el Turibus del Terror 2025 ofrecerá una cena temática con hamburguesas, papas, bebidas y mucho más.

Lugares embrujados, leyendas urbanas y miembros de una antigua secta te acompañarán en Turibus del Terror. Foto: Turibus Tour Terror
Lugares embrujados, leyendas urbanas y miembros de una antigua secta te acompañarán en Turibus del Terror. Foto: Turibus Tour Terror

¿Qué horarios tiene el Turibus del Terror 2025?

Este tenebroso recorrido estará disponible en las siguientes fechas:

  • Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31
  • Noviembre: 1 y 2

El Turibus del Terror sale de Reforma 222 a las 20:30; la experiencia termina a las 23:30 horas, tiempo ideal para llevarte unos buenos sustos en los rincones embrujados de la .

Llega con 30 minutos de anticipación.

¿Cuánto cuesta subirse al Turibus del Terror 2025?

El acceso general al Turibus del Terror 2025 tiene un costo de $799 por persona.

Personas con credencial INAPAM pueden acceder a una tarifa preferencial presentando su documento al momento de abordar.

Tus boletos ya los puedes conseguir en el sitio https://www.turibus.com.mx/cdmx/experiencias/turibus-del-terror.

Una experiencia paranormal te espera en el Turibus del Terror con cena, sustos y relatos. Foto: Turibus Tour Terror
Una experiencia paranormal te espera en el Turibus del Terror con cena, sustos y relatos. Foto: Turibus Tour Terror

¿Estás listo para vivir una experiencia espeluznante? Aparta la fecha para dar un paseo a bordo del Turibus del Terror 2025.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses