Calaverandia 2025 está de regreso y listo para celebrar Día de Muertos. En su siguiente edición ofrecerá una experiencia con mucha tradición y diversión, todo en las inmediaciones del Parque Ávila Camacho en Guadalajara.

¿Te gustaría ir? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Prepárate para disfrutas las atracciones de Calaverandia 2025. Foto. Instagram @calaverandia

¿Qué habrá en Calaverandia 2025?

Desde su primera edición en 2017, este parque temático ha ofrecido una experiencia inolvidable que mezcla tecnología, arte, tradición y un ambiente alusivo a Día de Muertos.

Este año presenta Alma, un espectáculo en 4D a través de una pantalla gigante que narra la historia de esta tradición, desde la época prehispánica hasta nuestros días.

Entre otras atracciones, está El Gran Altar, de 15 metros de altura. Todos sus niveles estarán hechos por artistas locales.

El Inframundo es una experiencia que llevará a los visitantes a recorrer los caminos que nuestros antepasados pisaron para entrar al Mictlán.

Y también incluirá El Cementerio, un lugar para honrar a los seres queridos que ya se fueron, en un espacio decorado con caminos de cempasúchil, copal y velas.

Asimismo, se podrán apreciar espectáculos con música en vivo, bailarines y artistas disfrazados.

Muy pronto, Calaverandia 2025 abrirá sus puertas a los visitantes de todo el país. Foto: Instagram @calaverandia

¿Cuándo abre Calaverandia 2025?

Calaverandia 2025 abre el 22 de octubre y cierr el 9 de noviembre.

¿Cuánto cuesta la entrada a Calaverandia 2025?

De acuerdo con el portal Altea Emotions, difusores del evento, los costos de entrada a Calaverandia 2025 son los siguientes:

Boleto general adulto (preventa): $711.00.

adulto (preventa): $711.00. Boleto general niño (preventa): $351.00.

Ambas entradas incluyen acceso a las atracciones:

Alma Espectáculo

Taü

El Gran Altar Canoil

Omitlán

Inframundo

Cementerio Tecnolite

La Plaza McCormick

El Pueblito

Fuente de Pelotas

Limbo

Instalaciones Artísticas

Juegos Interactivos

Gigantismo

Personajes Caracterizados

Photomoments

Entre otras

Para una experiencia de otro nivel, están los siguientes boletos:

Boleto Comfort Pass Adulto (preventa): $1,368.00.

Boleto Comfort Pass Niño (preventa): $738.00.

Dichas entradas te dan acceso también a:

La Gran Resbaladilla Tracsa

Las Trajinieras Mundet

Acceso rápido a las atracciones

Lugares preferenciales en espectáculos

Acceso a Comfort Zone, espacio que cuenta con venta de bebidas, comida y zona especial de descanso con vista al lago de las Trajineras.

Ya se encuentra activa la preventa de boletos en el sitio https://www.alteaemotions.com/calaverandia.php. El parque recomienda adquirirlos lo antes posible para apartar el lugar.

Calaverandia 2025 tiene diferentes tipos de entradas para niños y adultos. Foto: Calaverandia

Horarios de Calaverandia 2025

Abre de domingo a jueves de 19:00 a 12:00; viernes y sábados de 19:00 a 01:00 horas.

¿Qué tener en cuenta para ir a Calaverandia 2025?

No hay límite de edad para entrar a Calaverandia 2025, pero sí se aconseja mantener vigilados a los niños y adultos mayores que necesiten ayuda durante el recorrido.

Por seguridad de los visitantes, no se permite ingresar con alimentos, bebidas, mascotas, sustancias inflamables, cadenas, cigarreras, objetos punzocortantes, etcétera.

Sí puedes tomar fotografías, pero sin dañar las decoraciones de los altares o los caminos de cempasúchil.

Dirección: avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco.





