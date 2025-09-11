Más Información

Grupo Modelo y Cerveza Corona celebran 100 años de historia y orgullo mexicano

Grupo Modelo y Cerveza Corona celebran 100 años de historia y orgullo mexicano

Los mexicanos aman la CDMX: 7 de cada 10 reservaciones por Airbnb en la Ciudad fueron hechas por mexicanos

Los mexicanos aman la CDMX: 7 de cada 10 reservaciones por Airbnb en la Ciudad fueron hechas por mexicanos

Personaje de Demon Slayer protagoniza quema de castillo pirotécnico en Puebla; video se viraliza en redes

Personaje de Demon Slayer protagoniza quema de castillo pirotécnico en Puebla; video se viraliza en redes

Captan supuesta posesión demoníaca durante proyección de “El Conjuro 4” en EU; video se viraliza en TikTok

Captan supuesta posesión demoníaca durante proyección de “El Conjuro 4” en EU; video se viraliza en TikTok

¿Dónde se ubica el Puente de la Concordia?; punto exacto de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

¿Dónde se ubica el Puente de la Concordia?; punto exacto de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Si los sabores son tu pasión, lánzate al Festival del Queso y el Chocolate 2025 en Tepotzotlán.

Este evento recibirá a los foodies con una y una lista de actividades para todo el fin de semana.

No te lances sin saber los siguientes detalles.

Prueba aperitivos gourmet en el Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Freepik
Prueba aperitivos gourmet en el Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Freepik

Leer también

¿Qué habrá en el Festival del Queso y el Chocolate 2025?

Hay incontables maneras de disfrutar un buen queso y un chocolate de especialidad. Ten por seguro que en este festival conocerás múltiples combinaciones, ya que participarán más de 60 expositores.

Mozzarella, manchego, roquefort, gouda, de cabra o azul son algunas de las tantas opciones que tu paladar podrá degustar, acompañadas por una copa de licor artesanal o mezcal.

Pero si lo tuyo son los sabores dulces, las variedades de chocolates finos nacionales y extranjeros te harán salivar. Aquí ser glotón es válido, pues también encontrarás café, mermeladas, helados gourmet y rompope.

El Festival del Queso y el Chocolate 2025 contará con una zona gastronómica al aire libre, en la que habrá venta de antojitos mexicanos, platillos de Argentina y carne al carbón.

Durante la tarde se presentarán Dj y música en vivo.

Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Facebook Gran Hotel Real
Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Facebook Gran Hotel Real


Rifa, música y buen ambiente. El Festival del Queso y el Chocolate 2025 en Tepotzotlán es un plan accesible para los comelones.

¿Cuándo es el Festival del Queso y el Chocolate 2025?

¡Ve marcando la fecha en tu agenda! Serán dos días consecutivos de mucho sabor: el sábado 18 de octubre, de las 11:00 a 20:00 horas, y el domingo 19 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas).

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Queso y el Chocolate 2025?

En preventa, la entrada tiene un costo de $30 y durante el evento su precio es de $40.

Los boletos se pueden comprar en el sitio . Todas las personas son bienvenidas, desde niños y niñas hasta adultos mayores.

El Festival del Queso y el Chocolate 2025 tendrá expositores nacionales y extranjeros. Foto: Freepik
El Festival del Queso y el Chocolate 2025 tendrá expositores nacionales y extranjeros. Foto: Freepik

¿Dónde es el Festival del Queso y el Chocolate 2025 y cómo llegar?

La sede del Festival del Queso y el Chocolate 2025 es el Gran Hotel Real del pueblo mágico de Tepotzotlán, Edomex.

De acuerdo con Google Maps, el trayecto toma alrededor de 1 hora con 45 minutos desde el centro de CDMX.

Para llegar en auto toma la Autopista México–Querétaro (MEX-57D), luego sigue por la MEX-57D ($54 de caseta de cobro) y sigue por Cuautitlán Izcalli para encontrar la salida a Tepotzotlán. Desde la caseta, el Gran Hotel Real se encuentra a 10 minutos.

Otra manera de llegar es en transporte público mediante el Tren Suburbano, que conecta con el Metro Buenavista de la Línea B. En este caso deberás viajar hasta la estación Lechería (pagando $25.50 de ida); al salir hay una base con camiones a Tepotzotlán, cuyo costo es de $30 (sólo de ida).

Afila el diente y lánzate al Festival del Queso y el Chocolate 2025 porque, además de la oferta gastronómica, se encuentra en uno de los del Estado de México.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses