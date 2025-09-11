Si los sabores son tu pasión, lánzate al Festival del Queso y el Chocolate 2025 en Tepotzotlán.

Este evento recibirá a los foodies con una experiencia gastronómica y una lista de actividades para todo el fin de semana.

No te lances sin saber los siguientes detalles.

Prueba aperitivos gourmet en el Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Freepik

Leer también Lanzan experiencia inmersiva de México en Las Vegas

¿Qué habrá en el Festival del Queso y el Chocolate 2025?

Hay incontables maneras de disfrutar un buen queso y un chocolate de especialidad. Ten por seguro que en este festival conocerás múltiples combinaciones, ya que participarán más de 60 expositores.

Mozzarella, manchego, roquefort, gouda, de cabra o azul son algunas de las tantas opciones que tu paladar podrá degustar, acompañadas por una copa de licor artesanal o mezcal.

Pero si lo tuyo son los sabores dulces, las variedades de chocolates finos nacionales y extranjeros te harán salivar. Aquí ser glotón es válido, pues también encontrarás café, mermeladas, helados gourmet y rompope.

El Festival del Queso y el Chocolate 2025 contará con una zona gastronómica al aire libre, en la que habrá venta de antojitos mexicanos, platillos de Argentina y carne al carbón.

Durante la tarde se presentarán Dj y música en vivo.

Festival del Queso y el Chocolate 2025. Foto: Facebook Gran Hotel Real





Rifa, música y buen ambiente. El Festival del Queso y el Chocolate 2025 en Tepotzotlán es un plan accesible para los comelones.

¿Cuándo es el Festival del Queso y el Chocolate 2025?

¡Ve marcando la fecha en tu agenda! Serán dos días consecutivos de mucho sabor: el sábado 18 de octubre, de las 11:00 a 20:00 horas, y el domingo 19 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas).

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Queso y el Chocolate 2025?

En preventa, la entrada tiene un costo de $30 y durante el evento su precio es de $40.

Los boletos se pueden comprar en el sitio https://www.eventbrite.com.mx/. Todas las personas son bienvenidas, desde niños y niñas hasta adultos mayores.

El Festival del Queso y el Chocolate 2025 tendrá expositores nacionales y extranjeros. Foto: Freepik

¿Dónde es el Festival del Queso y el Chocolate 2025 y cómo llegar?

La sede del Festival del Queso y el Chocolate 2025 es el Gran Hotel Real del pueblo mágico de Tepotzotlán, Edomex.

De acuerdo con Google Maps, el trayecto toma alrededor de 1 hora con 45 minutos desde el centro de CDMX.

Para llegar en auto toma la Autopista México–Querétaro (MEX-57D), luego sigue por la MEX-57D ($54 de caseta de cobro) y sigue por Cuautitlán Izcalli para encontrar la salida a Tepotzotlán. Desde la caseta, el Gran Hotel Real se encuentra a 10 minutos.

Otra manera de llegar es en transporte público mediante el Tren Suburbano, que conecta con el Metro Buenavista de la Línea B. En este caso deberás viajar hasta la estación Lechería (pagando $25.50 de ida); al salir hay una base con camiones a Tepotzotlán, cuyo costo es de $30 (sólo de ida).

Afila el diente y lánzate al Festival del Queso y el Chocolate 2025 porque, además de la oferta gastronómica, se encuentra en uno de los pueblos mágicos del Estado de México.

Leer también Habrá festival de Harry Potter en Teotihuacán: ¿cuándo es?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters