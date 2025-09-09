Más Información
La magia de Harry Potter llega a Teotihuacán, Estado de México, con un festival doble lleno de actividades, espectáculos, comida y un ambiente inspirado en la saga de J. K. Rowling.
Se trata del 'Aquelarre Fest México' y el 'Harry Potter Fest', que prometen experiencias únicas para los potterhead chicos y grandes.
¿Cuándo será el festival de Harry Potter en Teotihuacán?
Teotihuacán estará encantado con hechizos, conjuros y mucha diversión los días 15 y 16 de noviembre de 2025. Estas son algunas de sus actividades:
- Shows de magia.
- Danzas de brujas y leyendas.
- Pláticas, conferencias y rituales en vivo.
- Un bazar mágico con venta de varitas mágicas, runas, ropa, tarot, oráculos, pócimas, escobas, calderos y amuletos.
- Zona de alimentos y bebidas temáticas.
- Espacios para tomarte fotos y posar como si estuvieras en las películas de Harry Potter.
- Música folk pagan.
- Circulo mágico de brujas.
Además de estas actividades, el 'Aquelarre Fest México' y el 'Harry Potter Fest' invitan a los potterhead a asistir disfrazados. Es tu oportunidad de transformarte en Lord Voldemort, Hermione Granger o Ron Weasley, aunque sea por un día.
Algo que debes saber es que con tu vestuario podrás participar en un concurso de disfraces: serán premiados los más creativos y realistas.
Este festival de Harry Potter en Teotihuacán se llevará a cabo en un horario de 12:00 a 18:00 horas.
Te recomendamos llegar con tiempo para disfrutar las actividades de principio a fin.
¿Cuánto cuestan y dónde comprar boletos para el Harry Potter Fest 2025?
Si tu plan es ir los dos días, el precio de la entrada al Harry Potter Fest 2025 es de $400 (más cargos); en cambio, la entrada por día tiene un precio de $200 pesos (más cargos). Los boletos se compran en Boletia.
La sede es el Club Campestre Teotihuacán, a poco más de una hora de la Ciudad de México y unos 30 minutos de la zona arqueológica, según cálculos de Google Maps.
Para llegar en auto, toma la autopista México–Pachuca (carretera 85D) y sal por la desviación a San Juan Teotihuacán / Pirámides; llegarás en alrededor de 30 minutos.
Para llegar en autobús: en la Terminal de Autobuses del Norte salen camiones a este pueblo mexiquense.
El costo aproximado del viaje sencillo es de $140 pesos con la empresa Autobuses Teotihuacán.
De ahí, hay que solicitar un taxi para llegar al Club Campestre.
¡No lo pienses dos veces! Súmate al Harry Potter Fest 2025 y disfruta de los misterios que este evento doble brindará a los asistentes.
