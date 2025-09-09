La magia de Harry Potter llega a Teotihuacán, Estado de México, con un festival doble lleno de actividades, espectáculos, comida y un ambiente inspirado en la saga de J. K. Rowling.

Se trata del 'Aquelarre Fest México' y el 'Harry Potter Fest', que prometen experiencias únicas para los potterhead chicos y grandes.

¿Cuándo será el festival de Harry Potter en Teotihuacán?

Teotihuacán estará encantado con hechizos, conjuros y mucha diversión los días 15 y 16 de noviembre de 2025. Estas son algunas de sus actividades:

Shows de magia.

Danzas de brujas y leyendas.

Pláticas, conferencias y rituales en vivo.

Un bazar mágico con venta de varitas mágicas, runas, ropa, tarot, oráculos, pócimas, escobas, calderos y amuletos.

Zona de alimentos y bebidas temáticas.

Espacios para tomarte fotos y posar como si estuvieras en las películas de Harry Potter.

Música folk pagan.

Circulo mágico de brujas.

Conoce la fecha del Aquelarre Fest México y el Harry Potter Fest en Teotihuacán. Foto: Boletia

Además de estas actividades, el 'Aquelarre Fest México' y el 'Harry Potter Fest' invitan a los potterhead a asistir disfrazados. Es tu oportunidad de transformarte en Lord Voldemort, Hermione Granger o Ron Weasley, aunque sea por un día.

Algo que debes saber es que con tu vestuario podrás participar en un concurso de disfraces: serán premiados los más creativos y realistas.

Este festival de Harry Potter en Teotihuacán se llevará a cabo en un horario de 12:00 a 18:00 horas.

Te recomendamos llegar con tiempo para disfrutar las actividades de principio a fin.

Teotihuacán será la sede para el Harry Potter Fest el próximo 15 y 16 de noviembre. Foto: Aquelarre Fest México

¿Cuánto cuestan y dónde comprar boletos para el Harry Potter Fest 2025?

Si tu plan es ir los dos días, el precio de la entrada al Harry Potter Fest 2025 es de $400 (más cargos); en cambio, la entrada por día tiene un precio de $200 pesos (más cargos). Los boletos se compran en Boletia.

La sede es el Club Campestre Teotihuacán, a poco más de una hora de la Ciudad de México y unos 30 minutos de la zona arqueológica, según cálculos de Google Maps.

Para llegar en auto, toma la autopista México–Pachuca (carretera 85D) y sal por la desviación a San Juan Teotihuacán / Pirámides; llegarás en alrededor de 30 minutos.

Para llegar en autobús: en la Terminal de Autobuses del Norte salen camiones a este pueblo mexiquense.

El costo aproximado del viaje sencillo es de $140 pesos con la empresa Autobuses Teotihuacán.

De ahí, hay que solicitar un taxi para llegar al Club Campestre.

El festival con temática de Harry Potter contará con bazares, música y muchos hechizos. Foto: Facebook Aquelarre Fest México

¡No lo pienses dos veces! Súmate al Harry Potter Fest 2025 y disfruta de los misterios que este evento doble brindará a los asistentes.

Leer también Qué pueblo mágico es considerado ‘cuna de la independencia‘

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters