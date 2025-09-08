Ya empiezan a surgir los eventos de Día de Muertos 2025. De hecho, en Ciudad de México se llevará a cabo la segunda edición de "Un Viaje al Mictlán".

Esta experiencia inmersiva combina arte, tecnología y tradición mexicana para llevar a los asistentes a un viaje por el inframundo. Aquí te damos los detalles por si te animas a conocerla.

Un viaje al Mictlán. Foto: Fantasy Lab

¿Qué habrá en la experiencia inmersiva Un viaje al Mictlán?

De acuerdo con Fantasy Lab, la experiencia inmersiva tiene una duración de 60 minutos en los que, además de maravillarte por los escenarios sensoriales y envolventes, podrás conectar con las raíces mexicanas y reflexionar sobre la pérdida de los seres queridos.

Cada sala estará diseñada para representar el camino por el que transitan las almas en el inframundo, desde los ríos custodiados por xoloitzcuintles hasta las montañas y pruebas que las conducen al más allá.

En su segunda edición, Un viaje al Mictlán regresa con salas renovadas, sorpresas y escenarios para tomar fotografías.

También contará con bailarines y actores caracterizados con alusión a Día de Muertos, como las catrinas. Y tú también puedes ir caracterizado para sentirte a tono con la experiencia.

Un viaje al Mictlán. Foto: Fantasy Lab

¿Cuánto costará la entrada a "Un Viaje al Mictlán"?

La entrada general a la experiencia inmersiva tiene un costo de $390 e incluye un acceso a todas las salas.

El boleto "Mictlán de Noche" tiene un precio de $450.00; aquí se incluye el acceso a la fiesta temática de Club Nostalgia con DJ en vivo y bebidas para disfrutar la noche.

Los boletos se pueden comprar el en sitio de Fantasy Lab https://fantasylab.mx/elementor-landing-page-6780/.

El evento estará disponible del 26 de septiembre al 17 de noviembre. Pero toma en cuenta que los horarios cambian dependiendo del tipo de entrada, por ejemplo, en la general son:

Lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas

Sábado y domingo de 11:00 am a 20:00 horas

Con la entrada "Mictlán de Noche" los horarios son:

Viernes y sábados de 20:30 a 01:00 horas, donde la salida del último recorrido es a las 11:30.

Un viaje al Mictlán. Foto: Fantasy Lab

"Un Viaje al Mictlán" es un festejo imperdible durante la temporada de Día de Muertos. En su primera edición reunió a más de 15,000 asistentes y ha recibido 5 premios internacionales en los Telly Awards.

