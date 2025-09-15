Bosque, tabernas con hidromiel, escudos de madera, espadas de metal, combates, barcos, danzas y dragones. Estos elementos son parte de la ambientación de una serie de tv, pero también del Viking Fest, un festival inspirado en los vikingos, que se celebrará próximamente en La Marquesa.

En entrevista con Bianca Ibarra, fundadora de Mundo Medieval, la productora de la experiencia, nos cuenta los detalles de este evento.

¿Qué ver en el festival vikingo en La Marquesa?

Viking Fest lleva más de 10 años realizándose en México. Bianca Ibarra nos cuenta que la idea de organizar un evento temático de la antigua cultura nórdica surgió “porque en el Festival Medieval, el más grande de Mundo Medieval, el apartado de vikingos era uno de los favoritos y quisimos darle mayor protagonismo”.

Foto: Mundo Medieval

Así, se creó esta experiencia con distintas secciones, actividades y atractivos especiales.

El ‘corazón’ del festival será la recreación de una aldea vikinga, donde se podrá conocer un poco de su vida cotidiana y costumbres, a través de espectáculos y zonas como el museo de armas y campamento.

La fundadora de Mundo Medieval explica que, además, se montarán 3 escenarios para presentar más de 30 shows: danzas, conciertos de música folk, shows con fuego, cetrería, combates históricos, muestra de altares y rituales, etcétera.

En toda el área del festival los visitantes se encontrarán con “más de 500 actores caracterizados” y un montón de photo opportunities para llevarte la imagen del recuerdo. Entre estos spots destaca la réplica de un barco (drakkar), al que se puede entrar, y una zona con 8 dragones enormes.

Para niños, Ibarra asegura que Viking Fest abrirá “un apartado con juegos para pequeños menores de 10 años y también una granja interactiva”.

Para comer y curiosear, se instalará un mercadillo “con más de 200 stands”. En ellos podrán adquirir capas, armaduras, escudos, artesanías, figuras de dioses, “recetas vikingas de jabalí, pescado o pato y otras clásicas como pierna de pavo, chamorros y comida típica de la región”.

Foto: Mundo Medieval

También se abrirá La Gran Taberna, un área con 30 expositores y productores de bebidas artesanales, especialmente cervezas e hidromiel. Por la noche, el lugar será sede del concierto de DJ Dragón, “acompañado de efectos de luces y mapping”.

¿Qué novedades tendrá el festival de vikingos en La Marquesa?

Respecto a las novedades del festival de vikingos 2025, la fundadora de Mundo Medieval revela que se lanzará “una nueva campal, con la participación de unos 300 actores [...] representando la invasión de Inglaterra y el enfrentamiento contra un ejército de caballeros”.

Además del área de campamento (con una zona para familias y otra general), en el Viking Fest 2025 también se montará un glamping, “una carpa con tapetes y cama con pieles”.

Foto: Mundo Medieval

Ibarra invita a los visitantes a ir disfrazados por una razón: una de las metas del festival será romper el Récord Guinness al evento con la mayor cantidad de gente disfrazada como vikingo. “El récord es de 300 personas y esperamos más de 1,000”.

¿Dónde será el festival vikingo?

La sede del festival vikingo será en uno de los espacios clásicos de Mundo Medieval: el Valle del Silencio en el Estado de México, dentro del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido popularmente como La Marquesa.

Bianca Ibarra destaca el ambiente auténtico que se siente en el lugar por estar en un bosque. Añade: es “un valle bastante bonito y cerrado, muy seguro para todos”.

Foto: Mundo Medieval

Desde Toluca son unos 30 minutos en auto, mientras que desde el centro de la CDMX es aproximadamente 1 hora (depende del tráfico) de camino.

¿Cuándo es el festival vikingo en La Marquesa?

Si ya te viste en el bosque caracterizado como un bárbaro nórdico, apunta las fechas del festival vikingo en La Marquesa: sábado 4 y domingo 5 de octubre.

En ambos días, las actividades comenzarán a partir de las 11:00 a.m. y terminarán aproximadamente a las 6:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival vikingo en La Marquesa?

Hay 2 tipos de boletos para acceder al Viking Fest en La Marquesa:

El boleto sencillo tiene un costo de $400 pesos por persona. Es para un solo día, sin opción de camping.

El boleto más completo cuesta $850 pesos por persona. Otorga entrada a ambos días y derecho a acampar (es indispensable llevar tu equipo).

Foto: Mundo Medieval

En el caso del glamping, el precio va desde los $3,900 pesos por noche para 2 personas (no incluye acceso al festival).

Para quienes lleven auto, el estacionamiento tendrá una tarifa de $100 pesos por día o $150 por el fin de semana completo.

Bianca Ibarra puntualiza que, tras ediciones anteriores en las que los asistentes mencionaron que había poco espacio, “expandimos el festival y hemos abierto zonas nuevas para tener más áreas de campamento y 3 estacionamientos. Nos hicimos más grandes para que la gente esté más cómoda”.

Foto: Mundo Medieval

En caso de necesitar transporte, el festival tiene convenio con Transportes Mendoza. Ofrecen 3 horarios diarios de salida desde la Torre Chapultepec (frente al Jardín Escénico Chapultepec) y 2 de regreso.

El viaje sencillo es de $180 pesos por persona y el redondo es de $350. Teléfono: (55) 3394 0853

Para más información, visita la página web mundomedievalmexico.mx/vikingfest

