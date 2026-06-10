Estos son algunos espacios culturales a los que podrás asisitir para ver partidos del Mundial 2026.

El Museo Anahuacalli es una sede gratuita de transmisiones del Mundial 2026. El recinto (ubicado en Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán) transmitirá los juegos de México, semifinales y la final en su explanada.

Durante las transmisiones habrá actividades, así como concursos y rally cultural patrocinados por una aerolínea turca, donde el premio podría ser un viaje redondo a Turquía. También hay una exposición fotográfica sobre el juego de pelota y la exhibición de una maqueta sobre este deporte mesoamericano, pues el museo alberga un aro de piedra original del juego de pelota.

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El Anahuacalli indica que hace esta actividad “aprovechando su cercanía estratégica con el Estadio Ciudad de México, sede mundialista”. El acceso es gratuito, sólo requiere registro en el sitio web www.museoanahuacalli.org.mx

Museo Jumex (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada) cuenta con una instalación de gradas en su plaza exterior. No se trata de cualquier conjunto de asientos, sino una instalación artística realizada por el grupo Tercerunquinto, hecha con los viejos asientos del Estadio Azteca. Durante la conferencia de prensa de la exposición “Futbol y arte: esa misma emoción”, se anunció que en ese espacio se realizarían performances, activaciones musicales, así como la transmisión de todos los partidos de futbol del Mundial.

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Este museo también ha estado organizando encuentros para intercambiar estampas del álbum del Mundial. Este miércoles 10 de junio tendrá otra sesión de 14 a 16 horas. Cada nueva sesión de intercambio de estampas la anuncia el Jumex a través de sus redes sociales. La entrada al Museo Jumex es gratis.

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El centro cultural LagoAlgo (Bosque de Chapultepec Sección II, Pista El Sope s/n) cuenta con restaurante donde se podrán ver los juegos con un menú especial del chef Javier Plascencia y requiere reservación. Sin embargo, afuera del recinto habrá un food truck con mesas y pantallas donde se podrán ver los partidos en un ambiente más relajado y sin necesidad de reservación.

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