“Felicidades a la novia y huevos para el novio”, 46 años después de su boda, Alex y Chela Lora renovaron sus votos matrimoniales frente a 15 mil personas en el Palacio de Los Deportes; a la par, celebraron los 58 años de El Tri.

En una ceremonia rápida, pero muy emotiva, la pareja compartió con sus fans uno de los momentos más especiales para ellos al estar cerca de sus bodas de oro.

El evento estuvo oficiado por el Monseñor Monroy, quien entró al escenario en penumbra mientras un coro entonaba el “Ave María”, seguido casi inmediatamente por Chela Lora en un vestido blanco.

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El novio, Alex ya esperaba por ambos vestido con una chamarra de piel en color blanco y detalles alusivos a la Virgen de Guadalupe, tanto en las mangas y también en la espalda, donde tení aboradada una imagen de "la Morenita".

“Fuerte el aplauso para Chela, para Alex, aplauso a los novios que renuevan su amor, 46 años raza, vamos a escuchar ahora el compromiso, en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo”, dijo el Monseñor Monroy.

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Posteriormente, Alex y Chela Lora leyeron un voto cada quien para volver a entregarse un anillo, reafirmando así el compromiso que los ha mantenido juntos desde 1980.

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Tras terminar la ceremonia en menos de 10 minutos, la pareja interpretó una canción nueva que según dijeron, compusieron especialmente para esta noche y que dice: “Nuestro amor mantiene vivo nuestro rock and roll”, aunque presentó fallas técnicas y, gran parte de las personas concentradas en el recinto, no pudieron apreciar lo que decía la canción..

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El Tri también está de aniversario: cumplen 58 años juntos

En la otra celebración importante de la noche, los 58 años de El Tri, las acciones iniciaron en punto de las 20:30 horas con Alex Lora con su tradicional look rockero, chamarra de cuero negra y lentes.

“Bienvenidos a la fiesta de los 58 años del rock y sería una mamada, una reverenda pendejada que en la celebración no cantar esta que dice…. mexicanos al grito de guerra”, apuntó.

En esta moche de celebración redonda para el músico también aprovechó para hacer su propio grito de independencia.

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“Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo y Morelos, viva Villa y zapata, Chinguen a su André los pinches políticos rateros hijos de puta, viva la Virgen de Guadalupe, Viva México, viva México cabrones y que viva el rock and roll”, señaló.

En el apartado musical El Tri contó con invitados como Ojitos de Huevo.

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“¿Estamos siendo felices?, fuertes aplausos para todas las nenas que vinieron esta noche, un aplauso para ellas de toda la bola de cabrones y que chingue a su madre el que no cante”.

Quiero invitar a rocanrolear esta noche con nosotros a mi compadre Ojitos de Huevo “Todo me sale mal”, ACZINO que puso unas barras extra en “Niño sin amor”, el Ballet de Ciudad Nezahualcóyotl para “Chavo de onda” y La Renga en “Triste canción”.

Luego de de más de tres horas de concierto, El Tri terminó la noche no sin antes recordar a algunas personas que se les han adelantado en el camino como Javier Batiz, Lalo Tovar y sus madres a quienes dedicar un “minuto de desmadre”.

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Como no podía ser de otra manera el show culminó con “Las Piedras rodantes”, uno de los más grandes éxitos que la banda ha tenido en sus casi seis décadas de rock and roll

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