Ni siquiera la lluvia y los rayos que azotaron a la Ciudad de México detuvieron a Grupo Firme de presentarse por décima ocasión en el Estadio GNP ante 65 mil personas con “La Última Peda”.

Edwin Caz y compañía subieron al escenario poco después de las 21:00 horas, con un setlist de éxitos, para después dar la bienvenida a sus fans, aclarando que el ligero retraso que tuvieron fue por una posible cancelación del show.

“Primero que nada buenas noches, estuvimos a nada de que nos cancelaran el concierto por los rayos, pero se canceló pura verga, ¡Arriba Ciudad de México hijos de su puta madre y puro Grupo Firme!”, dijo el vocalista de la banda.

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Concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

“Típico Clásico”, “La Pantera” y “Felicidades” fueron algunos de los temas que Firme tuvo como carta de presentación, además de un show que hizo sentir al estadio como el patio de una casa.

Entre bromas, bailes sensuales e incluso consejos románticos fue que la banda compartió con sus seguidores, retomando también videos virales de internet.

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“Señores, saliendo del concierto de Grupo Firme una hamburguesa de tres carnes y directo al motelazo”, señaló Edwin entre risas.

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Concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

Los invitados no faltaron a la primera de dos noches que Grupo Firme tendrá en el Estadio GNP; El Flako, El Yaki, Los Ángeles de Charly, Joss Favela, Raúl Beltrán y Moy Bobadilla fueron los acompañantes de la agrupación y compartieron un shot con ellos.

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El último de ellos fue el más emotivo, pues reconoció a Caz como su padrino musical, Aquino pidió su bendición al hacer la promesa de que en 2027 tendrá su primera fecha en este recinto.

Edwin tomó el micrófono después de “Modo Difícil” para hablar un poco de la trayectoria que han tenido en la música, así como para recordar que entre mexicanos hay que apoyarse.

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Concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

“Voy a decir unas palabras porque me salen del corazón, Grupo Firme ha tenido altas, bajas, otra vez altas, otra vez bajas y otra vez aquí estamos en las altas viejo y nunca nos vieron hablar mal de ningún artista, porque así no tenemos que ser los mexicanos, tenemos que apoyarnos entre mexicanos, mis respetos a todos los artistas. Y recuerden, ustedes tienen que ser iguales y México…. México es chingon cabrón”, señaló.

Por más de tres horas, Firme se mantuvo en el escenario pese al regreso de lluvia, que coincidió con el video de “Beneficio de la duda” que presenta al Ángel de la Independencia en medio de una tormenta.

Pasadas las 00:00 fue que con “Que onda perdida”, “Ya supérame” y “Gracias”, los de Tijuana bajaron del escenario para regresar mañana en su onceavo concierto en el Estadio GNP.

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