“Del Lunario al GNP”, recuerda Luche que fueron las palabras que les dijo su mánager cuando el grupo Cumbia Pedregal, que tiene junto a sus hermanos, Pablo y Emilio, fue invitado a abrir los conciertos de Grupo Firme.

Estos tres jóvenes llevan 10 años persiguiendo su sueño musical, aunque contrario a lo que otras estrellas de su edad eligieron, ellos tomaron el camino de la cumbia y los clásicos, las cuales ahora retumbarán este viernes y sábado en el Estadio GNP.

Aquellas canciones “viejitas” que creen merecen la pena rescatar y volver a mostrar al público, tanto en sus composiciones originales como en las que en su momento realizaron artistas como Los Ángeles Negros, Los Bukis o Los Temerarios.

“No quisimos forzar nada, quisimos hacer las cosas a nuestro estilo, hacer cumbias, porque justo ese nicho estaba muy cerrado, no volteaban a ver tanto este género tan bonito y tan bailable que es”, explica Pablo.

Los nietos de María Victoria ya han colaborado con artistas como Mariana Seoane o Edén Muñoz, temas que se encuentran en su segundo disco ya disponible en plataformas, Sabor a llanto.

“Hay que estar unidos si queremos mantener una carrera larga y creo que sabemos manejarlo muy bien, a pesar de que siempre hay peleas, discusiones, malos entendidos, con los hermanos siempre te dices la verdad”, comenta Luche.

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