Eduin Caz, de Grupo Firme, lo volvió a hacer y, con la extravagancia que lo caracteriza, demostró que no seguiría las reglas del festival colombiano en el que la banda de presentó pues, cuando su participación tenía que finalizar, lanzó una botella de licor a la pantalla que indicaba el tiempo que les sobraba para cerrar el show.

Este sábado 6 de dicembre, Caz y su grupo se encargaron de cerrar el festival colombiano "Órale Wey!", dedicado a la música regional mexicana, en el que también se presentaron otros importantes exponentes del género como Mimoso, Gabito Bellesteros y Majo Aguilar.

Como suele ocurrir en los conciertos de Grupo Firme, el escenario parecía toda una fiesta. Sus fans no dejaban de corear temas como "El beneficio de la duda" y "En tu perra vida", cuando faltaba poco para que el tiempo que estaba contemplado que durara su show terminara.

Lee también: Integrante de Grupo Firme rompe pieza de chocolate de lujo; estaba valuada como objeto exclusivo de colección

Fue entonces que, uno de los músicos del grupo se acercó a Eduin, tocando uno de sus brazos para que concientizara que ya faltaba poco para que cerraran el show, como indicaba la gran pantalla que se encontraba justo a sus espaldas.

Al caer en la cuenta de lo que su colega estaba tratando de explicarle, la expresión de su rostro cambio por completo y una sonrisa se apoderó de sus labios; Eduin estaba tramando algo, mientras detrás de él, sonaba como algunos de sus músicos lo alentaban con la frase "rómpela, rómpela".

El cantante, entonces, convirtió al público en uno más de sus cómplices, al tomar el micrófono para excusar la acción que estaba a punto de ejecutar:

"Espera, espera...", dijo, mientras la música se detenía.

"Perdón, ¿cómo cuánto cuesta una pantalla de estas?", cuestionó mientras la obsevaba con detenimiento.

"Hey, perro no, aguanta", dijo su hermano menor, Jhonny Caz, uno de los pocos que seguían guardando la compostura.

Lee también: "Pa’ los migajeros"; Grupo Firme armó la "última peda" con más de 65 mil compas en el GNP de la CDMX

Después, se acercó a una mesa que había arriba del escenario, con diferentes botellas de licor; Caz tomó la más grande de ellas y, como sugirió la forma en que la tomó del cuello, la lanzó directametne a la pantalla que cronometraba la duración del show que, inmediatamente, quedó quebrada y desestabilizada pues, en un momento, cayó al suelo.

"¿Cómo cuánto cuesta?, porque ya se me acabó el tiempo, ¡aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá!", dijo efusivamente, mientras reanudaba su interpretación.

Aunque esta no duró mucho tiempo más pues, a pesar de la alternativa a la que recurrió el líder de la banda, en redes sociales, los asistentes señalan que llegó un momento en que los organizadores cortaron el sonido.

El tiempo no es problema para Grupo Firme y así lo demuestra Eduin Caz pic.twitter.com/i7RHt0yApu — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) December 7, 2025

Con todo e irreverencia, fans de Grupo Firmen los quieren de vuelta en Colombia

Y, si bien, el actuar de Eduin pudo ser tomado como un acto de arrogancia, en realidad, su público colombiano reaccionó con gritos y ovaciones y, a través de las redes del grupo, también mostró su aprobación.

"Sería genial que volvieran, mientras que no les vuelvan a cortar el sonido al final".

"Nos quedaron debiendo, el concierto no debió de terminar así".

"Que vengan de nuevo y se sacan un permiso para que sigan hasta el amanecer, como todos queríamos esta madrugada".

"El mejor show que he vivido".

"¡Muchas gracias! Lo de ayer fue inolvidable. Yo quiero repetirlo otra vez porque esto se puso buenísimo, lo cantamos a pulmón, a grito herido; se cantó, se gozó y se vivió este evento como se debía".

"Me disgustó muchísimo anoche, como les cortaron tan groseramente el sonido en la última canción, al grupo principal del festival, nuestro Grupo Firme, no los dejaron despedir ni a su banda tampoco..., del resto, fue un excelente evento".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc