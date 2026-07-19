Ni siquiera la lluvia y los rayos que azotaron a la Ciudad de México detuvieron a Grupo Firme de presentarse por décima y onceava ocasión en el Estadio GNP ante 65 mil personas con La última peda.

“Estuvimos a nada de que nos cancelaran el concierto por los rayos pero.... ¡Arriba Ciudad de México y puro Grupo Firme!”, dijo Edwin Caz.

El vocalista entonó entonces “Típico clásico”, “Se fue la pantera” y “Felicidades”, temas que hicieron sentir al estadio como una fiesta popular, entre las bromas de sus integrantes, bailes sensuales, videos virales e incluso consejos románticos.

“Señores, saliendo del concierto de Grupo Firme una hamburguesa de tres carnes y directo al motelazo”, señaló Edwin entre risas.

Los invitados no faltaron: El Flako, El Yaki, Los Ángeles de Charly, Joss Favela, Raúl Beltrán y Moy Bobadilla fueron los acompañantes, quienes compartieron un shot con Grupo Firme.

El último de ellos reconoció a Caz como su padrino musical, quien pidió su bendición al hacer la promesa de que en 2027 tendrá su primera fecha en este recinto.

[Publicidad]

Edwin tomó el micrófono después de “Modo difícil” para hablar un poco de la trayectoria que han tenido en la música, así como para recordar que entre mexicanos hay que apoyarse.

“Grupo Firme ha tenido altas, bajas, otra vez altas, otra vez bajas y otra vez aquí estamos en las altas, viejo y nunca nos vieron hablar mal de ningún artista, porque así no tenemos que ser los mexicanos. Tenemos que apoyarnos entre mexicanos, mis respetos a todos los artistas. Y recuerden, ustedes tienen que ser iguales y México…. ¡México es chingón, cabrón!”, señaló.

Por más de tres horas, Firme se mantuvo en el escenario pese al regreso de la lluvia, que coincidió con el video de “Beneficio de la duda” que presenta al Ángel de la Independencia en medio de una tormenta.

[Publicidad]

Los de Tijuana se despidieron con los temas “Qué onda perdida”, “Ya supérame” y “Gracias”.

Únete a nuestro canal