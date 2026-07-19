Telchac, Yucatán. - Habitantes y ambientalistas denunciaron el ingreso de caballos y cuatrimotos a zonas de anidación de tortugas marinas en las playas de Telchac, una práctica que pone en riesgo a esta especie protegida y afecta un ecosistema de gran importancia.

Recordaron que circular con vehículos motorizados o ingresar con animales a estas áreas puede provocar daños a los nidos y alterar el proceso de reproducción de las tortugas.

Ante este tipo de situaciones, exhortaron a la ciudadanía a reportarlas a la Policía Municipal, ya que estas conductas pueden ser sancionadas conforme a la legislación ambiental vigente.

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La temporada de anidación de tortugas marinas en Yucatán abarca oficialmente del 1 de abril al 30 de octubre.

Durante estos meses, las hembras arriban a las playas de noche para desovar, y las crías nacen entre los meses de junio y septiembre.

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En Yucatán, los principales puntos de llegada son:

Celestún

Sisal

Progreso

Telchac Puerto

El Cuyo

En la temporada de 2025, los 11 campamentos que operan en todo el estado identificaron una cifra histórica de 11 mil 773 nidos y un millón 213 mil huevos, lo que permitió la liberación de 724 mil 783 crías de tortuga marina en las costas de Yucatán.

dmrr