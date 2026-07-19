Argentina se quedó bastante cerca de conquistar el cuarto título de la Copa del Mundo en su historia.

La Albiceleste fue, ampliamente, superada por España en el estadio Nueva York/Nueva Jersey y perdió (1-0) la final del Mundial de Nortemérica 2026.

Con solitario gol de Ferran Torres, en el minuto 106, los españoles derrotaron a los argentinos y evitaron que fueran bicampones de la justa mundialista.

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El equipo de Lionel Scaloni no fue capaz de meter ni las manos a lo largo de lo 120 minutos del partido y su derrota fue más que merecida.

Incluso, su desempeño fue tan pobre que no pudo realizar un solo disparo a la portería de Unai Simón; en total, ejecutó dos remates.

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A pesar de que el marcador podría decir lo contrario, Argentina ofreció una de sus peores actuaciones y permitió que España le arrebatara la corona.

La escuadra de Luis de la Fuente jugó por nota e hizo todo lo posible por quedarse con el triunfo.

Aunque, "sufrió" porque su gol no llegaba y tuvo que esperar hasta el final para romper el cero.

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Con su propuesta, los españoles provocaron que los argentinos se echaran para atrás y que no tuvieran la posibilidad de jugar con el balón.

Ya con la expulsión de Enzo Fernández, España ejerció más presión sobre la cabaña de Emiliano Martínez.

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Cuando el silbatazo final se esuchó, la algarabía de los españoles se hizo sentir sobre la cancha y las tribunas del estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Sin embargo, no sólo La Roja se robó los reflectores por sus celebraciones tras conquistar el título del Mundial 2026, sino también los integrantes de La Albiceleste atrajeron las miradas.

Sobre todo, Lionel Messi porque rompió en llanto tras recibir la medalla de subcampeón de la Copa del Mundo.

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Después de que La Pulga se colgara la presea de plata, las cámaras lo enfocaron y no pudo contener las lágrimas.

El capitán de Argentina no pudo evitar demostar su tristeza y fue captado llorando por haber perdido la segunda final en su trayectoria.

De inmediato, la reacción de Lionel Messi se volvió viral en las redes sociales y, como es habitual, generó opiniones divididas.