España conquistó la Copa del Mundo 2026, luego de vencer (1-0) en tiempo extra a la Selección de Argentina, pero también arrasó con los premios que otorga la FIFA.

Como era esperado, Unai Simon, portero del Athletic Club, se llevó el Guante de Oro. En todo el Mundial 2026 recibió únicamente un gol, fue frente a Bélgica en los Cuartos de Final. Gran torneo para el meta europeo.

El reconocimiento al mejor jugador más joven de la competencia fue para el central Pau Cubarsí. El futbolista de 19 años que milita en el Barcelona se llevó el reconocimiento luego de su soberbia primera Copa del Mundo.

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El mediocampista del Manchester City, Rodri, tuvo un gran Mundial 2026 y por ello fue considerado como el MVP de la Copa del Mundo. El mediocampista español fue el bastión importante para la campeona del mundo.

Aunque no estuvo en la premiación, la Bota de Oro se la llevó Kylian Mbappé con sus 10 anotaciones en este Mundial 2026. Además, el atacante francés finalizó como el máximo romperedes en la historia de las Copas del Mundo. Con su doblete ante Inglaterra dejó su marca historica en 22 tantos; Lionel Messi terminó con 21.

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