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Un solitario gol (1-0) de Ferran Torres permitió que “La Furia Roja” destronara a “La Albiceleste” como campeona del mundo. La anotación del delantero español llegó mientras, a lo lejos, las gradas del MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos, cantaron por “La última de Leo”.
Después del tanto, Ferran Torres se fundió en un abrazo con Lamine Yamal. Aquel que, hace 19 años, protagonizó una histórica foto con el astro argentino Lionel Messi como parte de una campaña benéfica entre la UNICEF y la Fundación del FC Barcelona.
Ferran tomó un micrófono después del silbatazo final para enunciar eufórico: “Españoles, somos campeones del mundo”. Un escenario que evoca a dieciséis años atrás cuando, en Sudáfrica 2010, la selección de España también conquistó el mundo con un gol en los tiempos extras.
Desde las postales de Lionel Messi en llanto porque el sueño del bicampeonato se rompió en su último baile mundialista, exactamente en el mismo estadio donde hace diez años renunció a “La Albiceleste”, hasta el momento en el que “La Furia Roja” levantó el anhelado trofeo, éstas son las mejores imágenes que dejó el partido 104 de la Copa del Mundo de 2026.
Un mes y ocho días después de que, en el antes llamado Estadio Azteca, México y Sudáfrica se midieron en la inauguración del torneo cuatrianual de la FIFA.
Las postales del partido 104 de la Copa del Mundo de 2026, celebrado entre España y Argentina
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