Un solitario gol (1-0) de Ferran Torres permitió que “La Furia Roja” destronara a “La Albiceleste” como campeona del mundo. La anotación del delantero español llegó mientras, a lo lejos, las gradas del MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos, cantaron por “La última de Leo”.

Después del tanto, Ferran Torres se fundió en un abrazo con Lamine Yamal. Aquel que, hace 19 años, protagonizó una histórica foto con el astro argentino Lionel Messi como parte de una campaña benéfica entre la UNICEF y la Fundación del FC Barcelona.

Ferran tomó un micrófono después del silbatazo final para enunciar eufórico: “Españoles, somos campeones del mundo”. Un escenario que evoca a dieciséis años atrás cuando, en Sudáfrica 2010, la selección de España también conquistó el mundo con un gol en los tiempos extras.

Desde las postales de Lionel Messi en llanto porque el sueño del bicampeonato se rompió en su último baile mundialista, exactamente en el mismo estadio donde hace diez años renunció a “La Albiceleste”, hasta el momento en el que “La Furia Roja” levantó el anhelado trofeo, éstas son las mejores imágenes que dejó el partido 104 de la Copa del Mundo de 2026.

Un mes y ocho días después de que, en el antes llamado Estadio Azteca, México y Sudáfrica se midieron en la inauguración del torneo cuatrianual de la FIFA.

Las postales del partido 104 de la Copa del Mundo de 2026, celebrado entre España y Argentina

Ferran Torres anotó el gol que le dio a España el título de campeona del Mundo en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

España levanta el trofeo de la Copa del Mundo de 2026, tras derrotar a Argentina - Foto: AP

Lionel Messi en llanto, tras la caída de Argentina ante España en el Mundial de 2026 - Foto: AP

Donald Trump entrega medallas a los jugadores de la final de Mundial de 2026 junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Foto: AP

Lionel Messi en lamento con la selección de Argentina, tras caer ante España en la final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Ferran Torres en festejo de gol, durante el triunfo (1-0) de España ante Argentina en la final del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Lionel Messi, durante la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina - Foto: AP

Ferran Torres y Lamine Yamal en festejo de gol, durante la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina - Foto: EFE

Ferran Torres de España disputa el balón con Nicolás Otamendi de Argentina en la final del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Lionel Messi y Lamine Yamal con las selecciones de Argentina y España, respectivamente, durante la final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Madonna, Ronaldo y Ronaldinho en el medio tiempo de la Copa del Mundo de 2026, celebrada entre España y Argentina - Foto: EFE

Emiliano "Dibu" Martinez ataja, durante la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina - Foto: AP

Shakira en el medio tiempo del Mundial de 2026, celebrado en el MetLife Stadium - Foto: AP

Claudia Sheinbaum, Melania Trump, Donald Trump y Gianni Infantino en la final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Lionel Messi y Lamine Yamal con las selecciones de Argentina y España, respectivamente, durante la final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Vista panorámica del MetLife en Nueva Jersey, durante la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina - Foto: EFE

Lamine Yamal con la selección de España, durante la final del Mundial de 2026 ante Argentina - Foto: AFP

Lionel Messi en lamento, durante la final del Mundial de 2026 entre las selecciones de España y Argentina - Foto: AFP

BTS en el show de medio tiempo de la final del Mundial de 2026, celebrado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey - Foto: AFP

Enzo Fernández sale expulsado de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, tras recibir una doble tarjeta amarilla - Foto: AFP