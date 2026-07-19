Aunque no pudo llegar hasta la final del Mundial 2026, Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador del certamen con sus 10 goles.

El atacante de la selección de Francia apostó por jugar el partido del tercer lugar frente a Inglaterra en el estadio de Miami, con la intención de buscar anotar para ganar la pelea de la Bota de Oro que disputaba con Lionel Messi.

Mbappé consiguió un doblete ante los ingleses, aunque perdieron 6-4, el astro galo gozó de ese par de anotaciones para elevar su cuota a 10 tantos y así esperar a que Messi no anotará en la final frente a España, algo que sí sucedió.

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Kylian Mbappé al acecho de la marca de Cafú. FOTO: AP

En la final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó por la mínima a Argentina, Leo se quedó sin marcar y eso desembocó en el segundo campeonato de goleo para Donatello en mundiales.

Kylian Mbappé hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ser bicampeón de goleo en los mundiales. El francés ganó la bota de oro en Qatar 2022 con ocho tantos y para esta ocasión hizo dos goles más.

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Además, el delantero del Real Madrid ostenta el récord al máximo anotador en la historia del Mundial con 22 goles, uno más que Lionel Messi, quien también había conseguido ese título este verano, pero le fue arrebatado por Mbappé.

Tabla de goleo del Mundial 2026