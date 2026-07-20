Si alguien sabe convertir un escenario en una pasarela, esa es Shakira. Para cerrar la final del Mundial 2026, la cantante colombiana apostó por un look que brilló tanto como el espectáculo, un diseño hecho a la medida por Roberto Cavalli, completamente bordado a mano con más de 200 mil cristales Swarovski y con un importante sello mexicano detrás.

El vestuario fue diseñado por Fausto Puglisi, director creativo de la firma italiana y colaborador cercano de Shakira, quien imaginó una pieza que captura la energía de la cantante y el ambiente vibrante del Mundial.

Shakira en la Final del Mundial 2026. Foto: AFP

Un diseño inspirado en la Ciudad de México

El conjunto estuvo compuesto por un bodysuit de escote cruzado profundo con un cut-outs laterales y una falda confeccionada mediante la técnica de moulage, cubierta con largas tiras de satín chiffon y flecos que se movían con cada paso de la coreografía.

Aunque la paleta en tonos rosa intenso, naranja y dorado fue una sugerencia de la propia Shakira, Fausto Puglisi reveló que encontró inspiración en la mezcla de colores que identifica a la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Shakira utilizó un look de Roberto Cavalli. Foto: Instagram @roberto_cavalli

El estampado exclusivo, bautizado como Ray of Sunset, retoma el icónico motivo Ray of Gold de Roberto Cavalli y lo transforma en un degradado que recuerda la luz del atardecer.

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Más de 200 mil cristales Swarovski y semanas de trabajo artesanal

La verdadera protagonista del look fue su impresionante trabajo artesanal. El bodysuit fue bordado completamente a mano con más de 200 mil cristales Swarovski, un proceso que requirió más de 120 horas de bordado y alrededor de dos semanas de confección, logrando un efecto luminoso que cambiaba con la iluminación del escenario.

Cada cristal fue colocado para crear un degradado entre tonos rosa, naranja y citrino, haciendo que la prenda brillara desde cualquier ángulo durante el show.

El toque mexicano detrás del vestuario

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de la mexicana Raquelle Pedraza, originaria de San Luis Potosí, quien fue la encargada de adaptar y personalizar el vestuario para Shakira.

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Bordado a mano con más de 200 mil cristales Swarovski. Foto: AFP

La especialista en tailoring ha trabajado previamente con figuras como Anne Hathaway, Meryl Streep, Salma Hayek, Naomi Watts, Nicki Minaj y Katy Perry, consolidándose como una de las celebrity tailors más importantes del momento.

Con este proyecto, el cierre del Mundial 2026 no solo dejó una presentación memorable, sino también un look que reunió el trabajo artesanal italiano, la visión creativa de Roberto Cavalli y el talento mexicano en una de las noches más vistas del año.

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