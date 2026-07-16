En cada verano, los elementos marinos se convierten en el centro de diseños de prendas de vestir y accesorios. Caballitos de mar, conchas, langostas, mantarrayas, peces y tortugas, entre otros, nos traen el espíritu de un día relajado y divertido en la playa.

La marca UNOde50 toma un personaje del vasto universo marino y lo convierte en protagonista de su colección “Arcadia” para el verano 2026: la estrella de mar. Su forma orgánica —que es delicada, femenina, fresca e imponente—, se encuentra en piezas como collares y pendientes.

Se trata de una joyería con presencia, que puede acompañar tus looks en la oficina, salidas de fin de semana, momentos especiales y, por supuesto, escapadas a la playa. Además, hay que mencionar que los diseños de la firma tienen un ADN muy marcado, que hace que muchas de sus piezas se puedan lucir en cualquier temporada del año.

“Las colecciones de UNOde50 capturan perfectamente la esencia de la temporada a través de diseños escultóricos, formas imperfectas y detalles artesanales que evocan libertad, movimiento y autenticidad, elementos clave que definirán el verano 2026”, expresa la marca.

Pendientes cortos y largos de la colección Arcadia. Foto: Cortesía UNOde50

La estrella de mar en las joyas de Arcadia

La colección Arcadia nos hace olvidarnos del minimalismo y nos invita a lucir piezas oversized. Aquí la estrella de mar resalta sin timidez en cada joya. La esencia de la firma se mantiene en estos nuevos diseños: artesanales y orgánicos, además de elegantes.

Se pueden hallar creaciones plateadas y doradas por igual; algunas incorporan materiales capaces de refrescar la imagen como cristales de colores o cuero. En algunas piezas, las clásicas perlas acentúan la estética marina, mientras aportan su elegancia inherente.

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Las huellas de color en algunas joyas de esta colección de verano están presentes en los cristales, como ya dijimos, pero también en cordones de seda muy joviales. Se trata de tonos sutiles, pero luminosos, como rosa y naranja.

Desde piezas divertidas hasta diseños chunky y escultóricos. Pulseras con hilo de seda (Izq.) y anillo con estrellas de mar entrelazadas (Der.). Foto: Cortesía UNOde50

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¿Qué joyas encontrarás en la colección Arcadia de UNOde50?

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Pulseras: de esta categoría hay variedad; rígidas, semirrígidas (combinadas con perlas) y elásticas con cuentas (metálicas, cristales y perlas). Hay diseños dobles, como las pulseras que tienen el hilo de seda de color a juego con los cristales.

de esta categoría hay variedad; rígidas, semirrígidas (combinadas con perlas) y elásticas con cuentas (metálicas, cristales y perlas). Hay diseños dobles, como las pulseras que tienen el hilo de seda de color a juego con los cristales. Pendientes: el diseño únicamente con estrella de mar viene en tres tamaños: pequeño, mediano y grande; tanto con baño de plata como con baño de oro. También se pueden conseguir aretes largos: con varias estrellas y con mezcla de perlas y cristales.

el diseño únicamente con estrella de mar viene en tres tamaños: pequeño, mediano y grande; tanto con baño de plata como con baño de oro. También se pueden conseguir aretes largos: con varias estrellas y con mezcla de perlas y cristales. Collares: los collares cortos están disponibles solo en baño de plata, con diseños que integran estrellas de mar pequeñas, cristales de colores y perlas. Un collar triple tiene el característico hilo de cuero de la marca que da un aire boho, con cuentas plateadas. Los largos pueden lucir muy elegantes, con una cadena fina y la estrella de mar al centro.

los collares cortos están disponibles solo en baño de plata, con diseños que integran estrellas de mar pequeñas, cristales de colores y perlas. Un collar triple tiene el característico hilo de cuero de la marca que da un aire boho, con cuentas plateadas. Los largos pueden lucir muy elegantes, con una cadena fina y la estrella de mar al centro. Anillos: Arcadia tiene dos diseños de anillos chunky: una estrella de mar centrada y dos estrellas entrelazadas. Ambos modelos están disponibles en plata y baño de oro.

Collares para diferentes estilos. Foto: Cortesía UNOde50

Según las prendas que vistas, tu estilo y la ocasión de uso, puedes lucir una sola pieza de joyería o llevar varias a juego.

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