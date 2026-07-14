Cuando se trata de hacer una entrada inolvidable, Jennifer Lopez siempre sabe cómo lograrlo. La estrella asistió al desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda con un look personalizado que rindió homenaje al trabajo artesanal de la firma italiana y que, literalmente, brilló desde todos los ángulos.

Creado bajo el concepto #DGFattoAMano —la celebración del savoir-faire y el trabajo hecho a mano que distingue a la maison—, el estilismo fue confeccionado especialmente para la cantante y estuvo inspirado en la colección Alta Moda Roma 2025.

Un vestido cubierto de cristales y piedras preciosas

La pieza protagonista fue un vestido tipo sheath de silueta ajustada, completamente bordado a mano con miles de lentejuelas de cristal y pedrería multicolor.

Un vestido bordado a mano. Foto: Instagram @jlo

Sobre una base dorada, el diseño incorporó aplicaciones que evocaban rubíes, esmeraldas, zafiros y amatistas, distribuidas en patrones florales y arabescos que daban la impresión de que auténticas joyas habían sido incrustadas sobre la tela.

Cada detalle reflejaba la maestría artesanal de Dolce & Gabbana Alta Moda, convirtiendo el vestido en una pieza que difuminaba la línea entre la alta costura y la alta joyería.

Una capa, bolso y zapatos que elevaron el look

Para completar el estilismo, Jennifer Lopez llevó una espectacular capa dorada completamente cubierta de cristales y lentejuelas, con cuello alto estructurado, que aportó dramatismo sin restarle protagonismo al vestido.

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Cada detalle reflejaba la maestría artesanal de Dolce & Gabbana Alta Moda. Foto: Instagram @jlo

JLo brilla con vestido dorado Dolce & Gabbana. Foto: Instagram @jlo

También sumó una Mini Sicily Bag en acabado dorado metalizado, uno de los bolsos más emblemáticos de la firma italiana, mientras que sus zapatillas de salón, bordadas con cadenas doradas y cristales, replicaban el brillo de todo el conjunto.

En cuanto a la joyería, apostó por un llamativo collar de piedras en tonos rubí, acompañado por pendientes a juego que reforzaban la inspiración en gemas preciosas presente en todo el look.

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El beauty look tampoco pasó desapercibido

La cantante eligió un peinado mucho más romántico que el resto del estilismo: un recogido bajo elaborado con trenzas entrelazadas y adornado con pequeñas aplicaciones florales en rojo, azul y dorado que parecían joyas colocadas sobre el cabello.

Su maquillaje mantuvo el equilibrio con una piel luminosa, sombras en tonos tierra, delineado sutil y labios nude, permitiendo que el protagonismo recayera en el vestido.

Los detalles en el peinado y las uñas de JLo. Foto: Instagram @jlo

Incluso la manicura siguió la narrativa artesanal del look. Jennifer Lopez llevó uñas almendradas con un diseño pictórico que mezclaba flores en relieve, pinceladas en tonos lavanda, azul y rosa, además de delicados detalles dorados que evocaban pequeñas piezas de orfebrería.

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Con este estilismo, Jennifer Lopez volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las invitadas más esperadas de los eventos de alta costura: cada elemento, desde el vestido hasta las uñas, fue pensado para contar una misma historia de lujo, artesanía y creatividad italiana.

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