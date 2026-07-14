Si comes camarón por su sabor, frescura y por las diferentes maneras en que puede disfrutarse, entonces debes saber que también estás haciendo mucho por tu salud.

Este alimento es fuente de nutrientes que participan en funciones vitales del organismo. ¿No sabes cuáles son? Hoy te lo explicamos para que sigas integrándolo en tus comidas.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes camarón?

De acuerdo con la Guía de Consumo, publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) este mes de julio, el camarón es un alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales que sirven para:

Proteger las células

Debido a su aporte de antioxidantes, su consumo ayuda a proteger las células del daño oxidativo provocado por los radicales libres. Este proceso se relaciona con el envejecimiento celular y con el desarrollo de algunos padecimientos crónicos.

Ayudar a la salud ocular

Por su contenido de Omega-3 y carotenoides, como el betacaroteno (compuesto que funciona como provitamina A), ayuda al cuidado de la salud visual y previene la degeneración macular relacionada con la edad.

Favorecer la tiroides

El camarón contiene yodo, mineral que contribuye al buen funcionamiento de la tiroides y, de igual manera, participa en procesos cerebrales.

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Reducir riesgos del sistema nervioso e inmunitario

Al poseer vitaminas del complejo B, en particular B3 y B12, comer este alimento beneficia al metabolismo y permite el correcto desempeño del sistema nervioso e inmunitario.

Aumentar el colesterol bueno

De acuerdo con Profeco, el camarón puede aumentar los niveles de colesterol HDL (conocido como "bueno"), mismo que beneficia la salud del corazón y del cerebro.

Combatir enfermedades neuronales

Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, la ingesta puede reducir procesos relacionados con el deterioro cognitivo, así como el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas, el alzheimer.

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Otros beneficios extras

Su aporte de fósforo, cobre, zinc, magnesio, calcio, potasio, hierro y manganeso colabora en el desempeño de funciones como la formación y mantenimiento de huesos y dientes, el metabolismo energético, la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno.

Una alimentación balanceada debe incluir alimentos como pescados y mariscos. Foto: Freepik

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¿Cómo elegir camarones de calidad?

Un artículo de la Sociedad Venezolana de Acuicultura explica la mayoría de los camarones que se encuentran en los supermercados han pasado por un proceso de congelación, técnica que permite conservar su frescura desde el momento de captura hasta llegar al consumidor.

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Generalmente, los pescadores y productores suelen congelarlos después de obtenerlos para proteger su calidad y mantener sus características hasta que sean transportador a casa.

Por lo anterior, si no se consumen de inmediato, lo mejor es volver a congelarlos para conservar sus propiedades. Y en caso de que no estén congelados, es clave revisar que tengan buen aspecto y olor antes de comprarlos o consumirlos.

Asimismo, esta organización detalla que los camarones pueden tener distintos orígenes: algunos provienen de granjas acuícolas del sureste asiático y americano, mientras que otros son capturados en su hábitat natural.

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En el caso de los camarones de cultivo, las prácticas de producción pueden variar, por lo que recomienda elegir productos con certificaciones que garanticen su calidad; y respecto a los de hábitat natural, suelen tener un sabor más intenso pero agradable para comprobar su calidad.

Los camarones pueden prepararse al mojo de ajo, en caldillo o en cóctel. Foto: Freepik

Si quieres sumar productos frescos y nutritivos a tus comidas, el camarón es una gran opción, ya que sus nutrientes previenen ciertas enfermedades si se consume como parte de una alimentación equilibrada.

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