El camarón es uno de los mariscos más consumidos en México gracias a su versatilidad en la cocina; sin embargo, su impacto en el colesterol y la salud cardiovascular suele generar dudas frecuentes entre los comensales.

Hoy en Menú, te explicamos qué sucede en tu organismo cuando integras este crustáceo a tu dieta y qué dicen los expertos sobre su consumo frecuente.

¿El camarón sube el colesterol? La verdad científica

Durante años, el camarón fue señalado como un alimento que debía limitarse debido a su contenido de colesterol. De acuerdo con información de Healthline, una porción de 100 gramos aporta cerca de 189 miligramos de colesterol dietético. No obstante, las investigaciones actuales han matizado esta preocupación.

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Según indica Cleveland Clinic, el impacto del colesterol de los alimentos en la sangre es menor de lo que se pensaba anteriormente para la mayoría de las personas. El factor determinante suelen ser las grasas saturadas, y el camarón es notablemente bajo en ellas. De hecho, estudios citados por Healthline sugieren que su consumo puede elevar el colesterol "bueno" (HDL), lo cual beneficia la salud del corazón.

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Beneficios nutricionales de comer camarón

Más allá del debate sobre los lípidos, el camarón es una fuente densa de nutrientes esenciales. Según detalla Verywell Health, este marisco ofrece propiedades valiosas para el funcionamiento del cuerpo:

Proteína magra: Es una excelente fuente de proteína de alta calidad con pocas calorías, ideal para el mantenimiento muscular.

Es una excelente fuente de proteína de alta calidad con pocas calorías, ideal para el mantenimiento muscular. Astaxantina: Este antioxidante, responsable del color rosado del camarón, ayuda a reducir la inflamación y protege las células del daño oxidativo, según Healthline .

Este antioxidante, responsable del color rosado del camarón, ayuda a reducir la inflamación y protege las células del daño oxidativo, según . Selenio y Zinc: Minerales clave para la función tiroidea y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Minerales clave para la función tiroidea y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Omega-3: Contiene ácidos grasos que favorecen la salud cerebral y cardiovascular.

¿Qué pasa si excedes su consumo?

Aunque es un alimento nutritivo, comer camarón en exceso o de forma inadecuada puede acarrear ciertos riesgos para la salud que debes considerar:

Niveles de sodio: Según advierte Verywell Health, el camarón puede ser naturalmente alto en sodio, y este nivel aumenta si se utilizan conservadores en su procesamiento. Esto puede afectar la presión arterial en personas sensibles. Ácido úrico y gota: De acuerdo con The New York Times, los mariscos contienen purinas, sustancias que pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre y desencadenar ataques de gota en personas predispuestas. Presencia de contaminantes: The New York Times también señala que, en el caso de camarones de granja importados sin regulaciones estrictas, existe el riesgo de exposición a antibióticos o contaminantes químicos. Alergias: El camarón es uno de los alérgenos más comunes. Un consumo excesivo en personas con sensibilidad leve puede provocar reacciones adversas inesperadas.

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Recomendaciones para un consumo saludable

Para aprovechar sus bondades sin poner en riesgo la salud, los expertos de Cleveland Clinic sugieren moderar las porciones a aproximadamente 85-115 gramos por comida.

Además, la forma de preparación es crucial: se recomienda cocinarlos al vapor, a la plancha o hervidos. Según las fuentes consultadas, evitar las frituras, el exceso de mantequilla o las salsas cremosas es fundamental para no añadir grasas saturadas que anulen los beneficios naturales del marisco.

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