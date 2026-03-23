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Si quieres disfrutar el sabor del mojo de ajo, pero no necesariamente con alimentos convencionales, los son una buena opción. Su preparación es ideal para quienes buscan una receta práctica, rendidora y con mucho sabor.

A diferencia de las mojarras o los camarones, este platillo utiliza un ingrediente pequeño, altamente nutritivo y que le da un toque diferente a la cocina de . Aquí te decimos cómo prepararlos.

Al estar deshidratados, los charales pueden conservarse durante meses sin caducar. Foto: Wikimedia Commons
Al estar deshidratados, los charales pueden conservarse durante meses sin caducar. Foto: Wikimedia Commons

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¿Qué nutrientes aportan los charales?

De acuerdo con el diccionario Larousse Cocina, los son peces pequeños de agua dulce, pertenecientes al género Chirostoma, y comunes en los lagos del Altiplano y del Valle de México; pueden llegar a medir hasta 10 centímetros y se caracterizan por tener una franja plateada a lo largo del cuerpo.

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que son endémicos de lagos y lagunas de Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Mientras que su consumo se remonta a la época prehispánica.

En términos gastronómicos, una de sus principales ventajas es que sus espinas son comestibles y no ocasionan molestias al morder, por lo que facilita su consumo.

De igual manera, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca menciona que los charales son ricos en nutrientes como calcio, hierro, magnesio y vitaminas A, B, C y E; asimismo, contienen proteínas de alto valor, no poseen carbohidratos y son fuente de ácidos grasos como el Omega-3, lo que los convierten en una opción nutritiva para la temporada.

Los charales no contienen carbohidratos. Foto: Wikimedia Commons
Los charales no contienen carbohidratos. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué es el mojo de ajo?

Por otra parte, el es una preparación muy utilizada en pescados y mariscos; consiste en freír o cocinar los alimentos con abundante ajo picado en aceite.

Hay quienes le añaden ingredientes como jugo de limón, pimienta, chile o cebolla finamente picada para intensificar su sabor.

Gracias a su mezcla de sabores, puede utilizarse en pescados y mariscos.

Los charales combinan bien con el mojo de ajo. Foto: Wikimedia Commons
Los charales combinan bien con el mojo de ajo. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo hacer charales al mojo de ajo?

Para preparar este platillo, te dejamos una sencilla receta con la que tu familia se chupará los dedos en Cuaresma 2026:

Ingredientes:

  • 200 g de charales secos
  • 3 dientes de ajo
  • Jugo de 2 limones
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva para freír

Procedimientos:

  • Limpia los charales y retira la cabeza, después enjuágalos bien.
  • Machaca los dientes de ajo junto con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta hasta formar una pasta.
  • Vierte esta preparación sobre los charales y sumérgelos para que queden cubiertos.
  • Deja reposar los charales durante 5 minutos.
  • Calienta aceite de oliva en una sartén.
  • Cuando el aceite esté caliente, agrega los charales y el mojo de ajo; fríe durante aproximadamente 5 minutos y mueve constantemente para evitar que se quemen.
  • Sirve y disfruta.

Tip Menú: Acompaña los chalares al mojo de ajo con arroz y tortillas para obtener una comida sencilla y repleta de sabor.

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