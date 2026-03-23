Si quieres disfrutar el sabor del mojo de ajo, pero no necesariamente con alimentos convencionales, los charales son una buena opción. Su preparación es ideal para quienes buscan una receta práctica, rendidora y con mucho sabor.

A diferencia de las mojarras o los camarones, este platillo utiliza un ingrediente pequeño, altamente nutritivo y que le da un toque diferente a la cocina de Cuaresma. Aquí te decimos cómo prepararlos.

Al estar deshidratados, los charales pueden conservarse durante meses sin caducar. Foto: Wikimedia Commons

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¿Qué nutrientes aportan los charales?

De acuerdo con el diccionario Larousse Cocina, los charales son peces pequeños de agua dulce, pertenecientes al género Chirostoma, y comunes en los lagos del Altiplano y del Valle de México; pueden llegar a medir hasta 10 centímetros y se caracterizan por tener una franja plateada a lo largo del cuerpo.

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que son endémicos de lagos y lagunas de Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Mientras que su consumo se remonta a la época prehispánica.

En términos gastronómicos, una de sus principales ventajas es que sus espinas son comestibles y no ocasionan molestias al morder, por lo que facilita su consumo.

De igual manera, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca menciona que los charales son ricos en nutrientes como calcio, hierro, magnesio y vitaminas A, B, C y E; asimismo, contienen proteínas de alto valor, no poseen carbohidratos y son fuente de ácidos grasos como el Omega-3, lo que los convierten en una opción nutritiva para la temporada.

Los charales no contienen carbohidratos. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué es el mojo de ajo?

Por otra parte, el mojo de ajo es una preparación muy utilizada en pescados y mariscos; consiste en freír o cocinar los alimentos con abundante ajo picado en aceite.

Hay quienes le añaden ingredientes como jugo de limón, pimienta, chile o cebolla finamente picada para intensificar su sabor.

Gracias a su mezcla de sabores, puede utilizarse en pescados y mariscos.

Los charales combinan bien con el mojo de ajo. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo hacer charales al mojo de ajo?

Para preparar este platillo, te dejamos una sencilla receta con la que tu familia se chupará los dedos en Cuaresma 2026:

Ingredientes:

200 g de charales secos

3 dientes de ajo

Jugo de 2 limones

Sal

Pimienta

Aceite de oliva para freír

Procedimientos:

Limpia los charales y retira la cabeza, después enjuágalos bien.

Machaca los dientes de ajo junto con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta hasta formar una pasta.

junto con el jugo de limón, una pizca de sal y pimienta hasta formar una pasta. Vierte esta preparación sobre los charales y sumérgelos para que queden cubiertos.

Deja reposar los charales durante 5 minutos.

Calienta aceite de oliva en una sartén.

Cuando el aceite esté caliente, agrega los charales y el mojo de ajo; fríe durante aproximadamente 5 minutos y mueve constantemente para evitar que se quemen.

fríe durante aproximadamente 5 minutos y mueve constantemente para evitar que se quemen. Sirve y disfruta.

Tip Menú: Acompaña los chalares al mojo de ajo con arroz y tortillas para obtener una comida sencilla y repleta de sabor.

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