La oferta culinaria de la Ciudad de México se expande con la llegada de conceptos que buscan traer la esencia del litoral directamente a la mesa del comensal capitalino. Entre estas opciones destaca Don Sireno, un espacio dedicado a los sabores marinos que apuesta por recetas tradicionales y técnicas de los puertos mexicanos.

Este establecimiento se presenta como un punto de encuentro para quienes buscan la autenticidad de la cocina de costa sin salir de la urbe, y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber para visitarlo.

¿Cuál es la propuesta gastronómica de Don Sireno?

Bajo el lema "del Pacífico a la CDMX", el lugar se especializa en una variada oferta de tacos de mariscos que rinden homenaje a distintas regiones. Su menú se divide principalmente en preparaciones clásicas y especialidades que incluyen desde los originales del puerto hasta variantes con influencia del norte del país.

Leer también: Cómo hacer ensalada de atún para comer esta Cuaresma

El lugar ofrece tres pilares fundamentales en su sección de alimentos: el taco capeado (de camarón o pescado), el taco enchilado (estilo Tijuana) y la costra de camarón. Estas opciones permiten al visitante experimentar diferentes texturas, desde el crujiente del capeado hasta el gratinado del queso en las costras.

¿Qué opciones de bebidas y servicios ofrece el establecimiento?

Para acompañar los alimentos, el sitio cuenta con una carta de bebidas que incluye opciones tradicionales como agua de Jamaica con refill, sodas y Topochico. También disponen de preparaciones más elaboradas como sueros y Clamato preparado, ideales para el maridaje con mariscos.

Leer también: Xila: el aperitivo mexicano artesanal hecho por mujeres

En el apartado de "Cheves", Don Sireno ofrece marcas como Pacífico, Victoria y Corona. Es importante considerar que el servicio de bebidas alcohólicas está regulado internamente, con una venta permitida únicamente en un horario de 12:00 a 4:45 PM. Además, el establecimiento ofrece diversas modalidades de consumo de cerveza, como cubano, chelada y michelada.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters