En la vibrante escena de los destilados mexicanos, surge una propuesta que fusiona la tradición del mezcal con la herencia botánica de la zona central del país.

Este proyecto, que nace de una visión femenina, busca transformar la manera en la que se degustan los licores nacionales a través de un perfil de sabor complejo y una filosofía de producción local, y en Menú, te contamos el origen de este destilado experimental.

¿Qué es Xila y cuál es su origen?

Xila es la primera destilería experimental en la Ciudad de México operada íntegramente por mujeres. Su nombre proviene de la lengua zapoteca y significa “mujer”, un concepto que define tanto el branding de la marca como su estructura de trabajo.

Fundada en 2015 por Hillhamn Salome, esta marca se ha consolidado como una propuesta disruptiva que utiliza ingredientes de distintas comunidades del Estado de México, apoyando a pequeños productores de la región.

Foto: Cortesía.

Actualmente, el proyecto cuenta con el liderazgo de maestras destiladoras como Jessica García y un equipo de embajadoras que promueven un consumo consciente y auténtico.

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¿Con qué ingredientes se hace Xila?

La receta de este licor se distingue por un perfil dulce, frutal, y picante. Se elabora con una base de mezcal espadín de Matatlán, Oaxaca, que llega a la destilería a 48 grados antes de ser transformado en un deliciosos paretivo con tan solo 20 grados de alcohol.

Los siete ingredientes principales que le dan carácter son:

Piña caramelizada: tatemada en comal para aportar dulzor natural, pues no se agrega azúcar extra.

tatemada en comal para aportar dulzor natural, pues no se agrega azúcar extra. Chile ancho: el responsable del toque sutilmente picoso.

el responsable del toque sutilmente picoso. Lavanda: aporta una nota floral y aromática.

aporta una nota floral y aromática. Jamaica y canela: elementos tradicionales de la gastronomía nacional.

elementos tradicionales de la gastronomía nacional. Clavo y pimienta: especias que brindan profundidad al paladar.

La materia prima, en su mayoría, proviene del Estado de México y la Ciudad de México, con excepción de la piña, que se trae de Veracruz por su calidad.

¿Cuál es el proceso de elaboración artesanal?

La fabricación de Xila sigue un proceso meticuloso guiado por el número siete, que simboliza el tiempo y la paciencia necesarios para obtener un producto de calidad.

Maceración: El mezcal se rebaja con agua hasta alcanzar los 20 grados de alcohol y se infusiona con los botánicos durante siete días. Reposo: La mezcla descansa otros siete días para estabilizar el color y sabor natural, sin el uso de colorantes artificiales. Filtración: El líquido pasa por siete filtraciones manuales utilizando mantacielo, una tela delgada que asegura la pureza del producto sin perder su cuerpo artesanal.

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¿Cómo se puede disfrutar en casa?

Aunque puede consumirse solo en un "shot" para apreciar su complejidad aromática, sus creadoras lo recomiendan principalmente como un acompañante, pues su versatilidad permite integrarlo en:

Cócteles: Funciona bien con jugos, café tipo cold brew o agua tónica.

Funciona bien con jugos, café tipo o agua tónica. Postres: Se ha utilizado exitosamente en la elaboración de gelatos y otras preparaciones dulces.

Foto: Cortesía.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, la marca ha lanzado Xila Extra Spicy, una versión que utiliza una combinación de chiles adicionales para potenciar el carácter picante del licor.

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